Arminia Bielefeld steckt tief im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga. Um noch die Wende zu schaffen, trennt sich der Klub jetzt offenbar von Trainer Frank Kramer. Medienberichten zufolge soll der derzeitige Torwarttrainer sein Amt übernehmen.

Arminia Bielefeld hat sich im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga übereinstimmenden Medienberichten zufolge von Trainer Frank Kramer getrennt. Der Klub bestätigte die Freistellung bislang nicht. "Wenn es etwas zu verkünden gibt, dann werden wir das heute auch noch machen", sagte ein Vereinssprecher. Die Ostwestfalen stehen nach der 0:3-Niederlage vom Wochenende gegen den FC Bayern München vier Runden vor Saisonschluss auf einem direkten Abstiegsplatz.

Die Pleite gegen den designierten Meister war das siebte Spiel in Folge ohne Sieg. Nur einen Punktgewinn und einen Treffer gab es in den letzten Wochen, als es ein glückliches 1:1 gegen den ebenfalls abstiegsbedrohten VfB Stuttgart gab.

Nach Informationen der Zeitungen "Neue Westfälische" und "Westfalen-Blatt" soll auch Co-Trainer Ilia Gruev nicht mehr zum Trainerteam zählen. Das Training soll demnach Torwarttrainer Marco Kostmann mit Unterstützung von Michael Henke leiten. Der langjährige Co-Trainer war zuletzt vereinslos. Vor seiner letzten Station beim FC Ingolstadt war er Assistent von Ottmar Hitzfeld bei Bayern München und Borussia Dortmund.

Selbst Fürth schießt mehr Tore

Kramer hatte die Bielefelder im März 2021 von Vorgänger Uwe Neuhaus übernommen und das Team auf den 15. Platz geführt. Damit wurde der Klassenverbleib gesichert. Zuletzt aber wurde der Druck auf Kramer immer größer. In 13 Monaten als Arminia-Coach holte Kramer lediglich zehn Siege (bei 44 Pflichtspielen). Das Team stand schon bei Abschluss der Hinrunde auf einem direkten Abstiegsplatz.

Der Relegationsplatz ist zwei Punkte entfernt, derzeit belegt ihn der VfB Stuttgart. Am nächsten Samstag treten die Bielefelder beim 1. FC Köln an (15.30 Uhr im ntv.de-Liveticker). Anschließend steht das wegweisende Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten Hertha BSC an. Die Berliner belegen aktuell den rettenden Platz 15.

Der Arminia machen vor allem die personellen Abgänge zu schaffen. So ist jetzt schon klar oder es zeichnet sich ab, dass unter anderem Leistungsträger wie Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg), Fabian Klos oder Torhüter Stefan Ortega Moreno (beide offen) den Verein am Saisonende verlassen werden. Zudem ist die Offensive viel zu harmlos: Selbst Schlusslicht Greuther Fürth (24 Tore) hat einen Treffer mehr erzielt als Bielefeld (23).