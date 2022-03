Mihajlovic kündigt Pause an

Mihajlovic kündigt Pause an Bologna-Coach braucht nächste Leukämie-Therapie

Bereits 2019 muss Trainer Sinisa Mihajlovic wegen Leukämie in Behandlung, seinen Job als Trainer des italienischen Fußball-Erstligisten FC Bologna gibt er aber nicht auf. Auch jetzt nicht, obwohl der 53-Jährige erneut eine Therapie durchstehen muss.

Trainer Sinisa Mihajlovic vom italienischen Fußball-Erstligisten FC Bologna muss sich wieder wegen Leukämie in Behandlung begeben. Er werde einige Spiele ausfallen, kündigte der 53-Jährige an. "Meine Remission nach der Knochenmarktransplantation im Oktober 2019 war hervorragend, doch unglücklicherweise sind diese Krankheiten heimtückisch", sagte Mihajlovic auf einer Pressekonferenz.

Bereits 2019 war Mihajlovic an Blutkrebs erkrankt. Nach einer Knochenmarktransplantation und drei Chemotherapien kehrte der einstige jugoslawische Nationalspieler aber wieder zurück. Bei der letzten Untersuchung habe man entdeckt, dass das Risiko eines Rückfalls bestehe, so der 53-Jährige.

"Mir wurde geraten, eine Therapie einzuleiten, die die Krankheit im Keim ersticken kann", erklärte Mihajlovic. Im Gegensatz zur damaligen Behandlung vor zweieinhalb Jahren sei er aber ruhiger. "Ich weiß, was ich zu tun habe, und die Situation ist anders. Ich hoffe, es geht schnell", sagte der Coach, der sich kämpferisch gab: "Diese Krankheit ist sehr hinterhältig. Wenn die erste Lektion noch nicht genug war, gebe ich ihr eine weitere."

Mihajlovic ist seit 2019 Trainer in Bologna. Die Leitung der Mannschaft hatte er während seiner ersten Therapie nicht aufgegeben. Auch diesmal habe er sich in seinem Krankenzimmer bereits so eingerichtet, dass er das Training und die Spiele seines Teams verfolgen könne. Derzeit liegt das Team auf dem zwölften Platz der Serie A. Der Vertrag des Serben läuft noch bis 2023.