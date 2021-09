Der ehemalige Fußball-Bundesligist Energie Cottbus meldet einen Manipulationsversuch: "Hohe Geldsummen" seien mehreren Spielern geboten worden, um einem Pokalspiel einen vorgegeben Verlauf zu verschaffen. Der Klub macht die Versuche öffentlich, das Spiel wird dennoch ausgetragen.

Fußball-Regionalligist FC Energie Cottbus hat den Fußball-Landesverband Brandenburg (FLB) über versuchte Spielmanipulationen unterrichtet. In den zurückliegenden Tagen hätten "mehrere Spieler des FC Energie Cottbus Angebote zur Spielmanipulation für die Partie im AOK-Landespokal Brandenburg beim Ludwigsfelder FC erhalten." Vor der Partie in der zweiten Runde des Landespokals beim Nordost-Oberligisten am Samstag, die Cottbus mit 2:0 gewann, seien Energie-Spielern "hohe Geldsummen" angeboten worden, teilte der ehemalige Bundesligist mit, als Gegenleistung für "einen entsprechenden Verlauf" des Spiels. Die betroffenen Spieler hätten die "dubiosen Angebote" zur Manipulation dem Verein mitgeteilt, der dann sowohl den Landesverband als auch den Ludwigsfelder FC informierte.

"Der FC Energie distanziert sich entschieden von jedweder Art von Spielmanipulation, macht hiermit deutlich: 'Nicht mit uns' und wird den entsprechenden Ermittlungsbehörden sämtliche Informationen zur strafrechtlichen Verfolgung zur Verfügung stellen", heißt es weiter in der Mitteilung des ehemaligen Bundesligisten.

Ludwigsfeldes Präsident Marcel Penquitt sagte am Nachmittag der Deutschen Presse-Agentur, dass ein Spieler von Energie Cottbus über die sozialen Medien mit einem entsprechenden Angebot kontaktiert worden war. Am Vormittag haben dann der FLB-Präsident Jens Kaden, Cottbus-Präsident Sebastian Lemke und Penquitt beschlossen, den betroffenen Spieler von der Begegnung auszuschließen und das Pokalspiel auszutragen. "Das ging alles sehr professionell", sagte Penquitt. Das Spiel gewann die dezimierte Mannschaft des ehemaligen Bundesliga-Trainers Claus-Dieter Wollitz ungefährdet.