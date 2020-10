Im letzten November spielen die DFB-Frauen vor ganz großer Kulisse gegen England. Beinahe 78.000 Menschen kommen zum Spiel im Wembleystadion. Den Gegenbesuch macht die Coronapandemie erst zum Quasi-Geisterspiel, nun müssen die Gäste ganz absagen.

Der englische Fußball-Verband hat aufgrund eines Coronafalls im Funktionsteam das Spiel gegen die deutsche Frauen-Nationalmannschaft am Dienstag in Wiesbaden abgesagt. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit. "Wir bedauern sehr, dass unser Spiel gegen England nicht stattfinden kann. Wir sind gut vorbereitet und hatten uns sehr auf diesen Vergleich gefreut. Aber wir müssen diese Entscheidung des englischen Verbandes akzeptieren", sagte DFB-Vizepräsidentin Hannelore Ratzeburg.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ergänzte: "Wir hätten sehr gerne gegen England gespielt, müssen aber den Entschluss der FA respektieren. Wir sind uns bewusst, dass wir in schwierigen Zeiten leben und angesichts der Dynamik der Pandemie immer wieder unvorhersehbare Dinge geschehen können." Sie wird am Montag das Trainingslager in Wiesbaden beenden. Die Auswahlkickerinnen kehren damit früher in ihre Heimatvereine zurück.

Die Partie der DFB-Frauen gegen England sollte eigentlich der Höhepunkt der Feierlichkeiten anlässlich 50 Jahre Frauenfußball in Deutschland werden. Erst am vergangenen Donnerstag war die Begegnung zum Quasi-Geisterspiel degradiert worden: Nur 50 Zuschauer dürften in Wiesbaden ins Stadion, hatte der DFB mit Verweis auf die Vorgabe der zuständigen Behörden verkündet. "Es ist schade, dass wir nicht so viele Fans dabei haben können, aber es ist cool, dass wir uns mit solchen Mannschaften messen können", sagte Nationalspielerin Melanie Leupolz.

Im November vergangenen Jahres hatten das "Hinspiel" in Wembley (2:1) fast 78.000 Zuschauer besucht, vor einer ähnlich großen Kulisse hat eine DFB-Frauen-Auswahl noch nie gespielt. Grund für die Beschränkung waren die hohen Corona-Infektionszahlen in der hessischen Landeshauptstadt. Die zu vergebenden Eintrittskarten sollen in erster Linie an die Angehörigen der Spielerinnen vergeben werden. Das hat sich nun auch erledigt.