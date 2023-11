2022 ist ihr Jahr: Jule Brand wechselt zum Topklub VfL Wolfsburg, wird Vize-Europameisterin und als beste U21-Spielerin Europas ausgezeichnet. Doch in dieser Saison stagniert die Entwicklung de Fußball-Nationalspielerin. Wolfsburgs Sportdirektor geht hart mit ihr ins Gericht.

Sportdirektor Ralf Kellermann vom VfL Wolfsburg hat deutliche Kritik an der Entwicklung von Nationalspielerin Jule Brand geäußert. "Sie hat keine Konstanz in ihren Leistungen, deutet immer wieder ihr Potenzial an, hat aber noch keinen Weg gefunden, dieses Potenzial verlässlich auf den Platz zu bringen. Ihr fehlen auch die Erfolgserlebnisse", sagte der 55-Jährige dem "Kicker".

Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch hatte Brand zuletzt in der Nations League beim 5:1 gegen Wales gar nicht und beim 2:0 in Island nur als Joker eingesetzt. Die Offensivspielerin gilt seit Jahren als größtes Talent im deutschen Frauenfußball. Brand war 2022 von der TSG 1899 Hoffenheim nach Wolfsburg gewechselt und im gleichen Sommer Vize-Europameisterin. Zudem erhielt sie die Auszeichnung zum Golden Girl, der besten U21-Spielerin Europas, ein Jahr zuvor war sie bereits mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold vom DFB geehrt worden. Seit ihrem Debüt im Nationalteam im April 2021 bestritt sie 38 Länderspiele, enttäuschte aber unter anderem mit ihren Auftritten bei der WM in Australien.

"Auffällig ist, dass sie sich körperlich nicht gegen ihre Gegenspielerinnen durchsetzen kann", sagte Kellermann über die schnelle Angreiferin. "Man darf auch nicht vergessen, dass sie mit 21 Jahren noch sehr jung und das erst ihre zweite Saison auf diesem Niveau ist", sagte Kellermann.

Er kritisierte aber auch das Leben des Profis. "Wenn Jule eine Top-Spielerin werden will, muss sie hart an sich arbeiten und zu einhundert Prozent für den Fußball leben." Bei dem, was alles auf sie einprassele, sei das nicht so einfach: "Wir helfen Jule bestmöglich, aber ihr Umfeld können wir nicht beeinflussen."

Kellermann sieht beim VfL, der zuletzt erstmals seit 2012 die Gruppenphase der Champions League verpasst und am Wochenende das Topspiel bei Bayern München verloren hatte, derzeit einige Spielerinnen, "die weit unter Normalform" agieren. In der Tabelle liegen die Wölfinnen nach sechs Spieltagen einen Zähler hinter Titelverteidiger München.