Dani Alves sitzt seit vielen Monaten in Untersuchungshaft, nun wird Anklage gegen den - zumindest nach Titeln - erfolgreichsten Fußballprofi der Welt erhoben. Der brasilianische Olympiasieger soll eine Frau zum Sex gezwungen haben.

Gegen den brasilianischen Fußball-Profi Dani Alves hat ein Gericht in Barcelona offiziell Anklage wegen des Vorwurfs der sexuellen Aggression gegen eine junge Frau erhoben. Das teilte das Landgericht nach Abschluss der fast zehnmonatigen Ermittlungen mit, wie die Zeitung "La Vanguardia" berichtete. Ein Sprecher des Landgerichts in Barcelona bestätigte auf Anfrage diese Informationen. Einen Termin für den Prozess gebe es noch nicht. Alves droht in Spanien eine Haftstrafe von bis zu zwölf Jahren.

Der frühere Profi des FC Barcelona sitzt in der katalanischen Metropole seit Januar in Untersuchungshaft. In Barcelona leben die ehemalige Ehefrau und Managerin des 126-maligen Nationalspielers sowie die beiden gemeinsamen Kinder.

Eine 23-Jährige hatte Alves angezeigt. Sie wirft dem Brasilianer aus Bahia vor, sie am 30. Dezember in einem Nachtclub in Barcelona zum Sex gezwungen zu haben. Am 20. Januar wurde Alves deshalb bei einem Besuch in Katalonien verhaftet. Er hatte zunächst jeden sexuellen Kontakt mit der Frau geleugnet. Später hatte sein Anwalt angegeben, die sexuellen Handlungen seien mit Einwilligung der Frau erfolgt. Bis zur Festnahme hatte Alves beim mexikanischen Klub UNAM Pumas gespielt.

Die FIFA listet für Alves 44 offizielle Titel auf, die er im Laufe seiner Karriere mit dem FC Barcelona in Europa auch mit Juventus Turin und Paris Saint-Germain gesammelt hatte. Diese Sammlung macht ihn zum erfolgreichsten Fußballprofi der Welt. Dreimal gewann er die Champions League, 2021 führte er die brasilianische Auswahl zum Olympiasieg. Alleine für den FC Barcelona bestritt Alves 408 Pflichtspiele, von allen ausländischen Spielern in der großen Geschichte des Klubs lief nur der argentinische Superstar Lionel Messi öfter für die Katalanen auf. Für Brasilien erzielte der Verteidiger acht Tore in 126 Länderspielen.

Ein paar Titel sollten noch dazu kommen, hatte er anderthalb Jahre vor seiner Verhaftung angekündigt: "50! Ich finde, das wäre fantastisch, ein historischer Erfolg. Ich hoffe, dass ich die 50 erreichen kann, bevor ich die Fußballschuhe an den Nagel hänge", sagte er im Sommer 2021 im Interview mit fifa.com.