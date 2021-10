Der "Schatz" appelliert an Teroddes Gnade

Dieter Schatzschneider ist noch der erfolgreichste Torschütze der 2. Fußball-Bundesliga. Mittlerweile teilt er sich den Rekord aber mit dem furiosen Simon Terodde. Der Schalker wird mutmaßlich bald vorbeiziehen. Für den "Schatz" kein Problem. Nur bitte nicht an diesem Spieltag.

Simon Terodde lachte. "Ich wünsch' Dir für Freitag alles Schlechte", hatte ihm Dieter Schatzschneider liebevoll im Videocall zugerufen - schließlich kann Terodde ja ausgerechnet in dessen "Wohnzimmer" in Hannover alleiniger Rekord-Torjäger der 2. Liga werden: "Es wäre schön, wenn Du Deinen Torhunger mal ein bisschen liegen lässt." Völlig ausschließen will Terodde das tatsächlich nicht vor der Partie bei Hannover 96 (18.30 Uhr bei Sky und im Liveticker bei ntv.de). "Ich kann mich gerne zurückhalten", sagte der Angreifer des FC Schalke 04 mit einem Lächeln, aber nur, wenn die Königsblauen auch ohne einen Terodde-Treffer 2:0 gewinnen: "Wir müssen auch irgendwo die drei Punkte haben."

Terodde und Schatzschneider - beide haben sie in der 2. Liga 153 Tore erzielt. Ausgerechnet in Hannover, vor den Augen der 96-Ikone "Schatz", kann Terodde zum alleinigen Rekordhalter aufsteigen. Als Extra-Motivation für den Rekord bekam der 33-Jährige zuletzt eine alte Autogrammkarte Schatzschneiders aus dessen Zeit auf Schalke auf den Platz in der Kabine gelegt.

"Der Terodde ist wirklich würdig"

Dass er den Rekord verliert, damit hat sich Schatzschneider längst abgefunden. "Eine überragende Leistung, Kompliment. Der Terodde ist wirklich würdig", sagte der 63-Jährige. Aber Terodde möge doch bitteschön Hannover, den Tabellen-13., verschonen. Und in der Tat ist Hannover so etwas wie ein Angstgegner für Terodde. In den vergangenen fünf Spielen gegen 96 traf die Tormaschine nicht, noch nie gelang Terodde ein Sieg gegen die Niedersachsen.

Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis sprach angesichts solcher Zahlen von einer "Krise" bei Terodde - aber nur im Scherz. Dieser sei "weiterhin sehr fokussiert, hat aber auch die notwendige Lockerheit, um solch eine Partie anzugehen", sagte Grammozis: "Ich bin sehr positiv gestimmt, dass er auch in Hannover zu seinen Möglichkeiten kommen wird."

Terodde selbst findet es "super sympathisch" und "ehrlich", dass ihm Schatzschneider den Rekord gönnt, aber auch offen zugibt, dass er die Bestmarke gerne behalten hätte. Nun werden sie sich wohl persönlich kennenlernen. Vielleicht verschont Terodde Hannover ja wirklich, den alleinigen Tor-Rekord und eine persönliche Bestmarke peilt er aber weiter an - nämlich seinen ersten Viererpack. "Ich wehre mich nicht dagegen, aber vier in einem Zweitligaspiel sind schon eine Hausnummer", sagte Terodde dem "Kicker".