Was macht eigentlich Max Meyer? Der frühere Schalke-Spieler ist nach seinem turbulenten Abgang beim Fußball-Bundesligisten in der Versenkung verschwunden. Statt dem Prädikat "Weltklasse" gerecht zu werden, sitzt er mittlerweile öfter auf der Tribüne als zu spielen.

Von seinem Berater Roger Wittmann wurde Max Meyer einst mit dem Prädikat "Weltklasse" versehen, mittlerweile ist es um den Ex-Spieler des FC Schalke 04 ruhig geworden. Bei seinem derzeitigen Klub Crystal Palace spielt der Offensiv-Akteur kaum noch eine Rolle. Vor gut einem Jahr sorgte Meyers Weggang aus Schalke für heftige Aufregung. Das Verhältnis mit dem Fußball-Bundesligisten war nicht mehr reparabel, nachdem er öffentlich geäußert hatte, dass er nicht mehr mit dem damaligen Sportvorstand Christian Heidel zusammenarbeiten wolle.

Roger Wittmann, der Berater des gebürtigen Oberhauseners, habe Heidel rund um eine im Raum stehende Vertragsverlängerung wohl gesagt: "Ich rede von dem Weltklasse-Spieler Max Meyer, der in jeder europäischen Spitzenmannschaft Stammspieler sein wird und aller Voraussicht nach zur Weltmeisterschaft nach Russland fährt. Wenn wir von dem gleichen Spieler sprechen, kannst du mir ein Angebot schicken."

Trainer Roy Hodgson braucht Meyer offenbar nicht. (Foto: imago images/PA Images)

Heidel sah das anders, Meyer wurde freigestellt. Olympique Marseille und Fenerbahce wurden im Sommer 2018 als mögliche neue Arbeitgeber gehandelt. Von Hertha BSC und dem AC Mailand handelten sich Meyer und Wittman Absagen ein. Schließlich wurde es Crystal Palace. Ein Premier-League-Klub, der eher in der unteren Tabellenhälfte zu finden ist und nicht eine der Spitzenmannschaften darstellt, die Berater und Spieler wohl eigentlich im Auge hatten.

Mittelmaß statt europäische Spitzenmannschaft

29 Spiele, davon 15 in der Startelf, absolvierte Meyer in seiner ersten Saison auf der Insel und erzielte dabei ein Tor - nicht unbedingt die Bilanz eines Stammspielers. Umso mehr wollte der Offensivmann, der schon im Schalke-Nachwuchs gespielt hatte, in der Saison 2019/20 durchstarten. Das zweite Jahr begann auch verheißungsvoll. An den ersten beiden Spieltagen der Premier League stand der Mittelfeldspieler in der Startelf, spielte beim 0:0 zum Auftakt gegen Everton sogar durch.

Sport.de Dieser Text ist zunächst auf unserem Schwesterportal sport.de erschienen.

Doch seit Ende August kam der mittlerweile 24-Jährige lediglich auf 17 Einsatzminuten. Zwischenzeitlich meldeten sich die Fans des Traditionsvereins und forderten unter dem Hashtag "#freemeyer" mehr Spielzeit für den Zehner. Vergeblich. Zehn Mal blieb Meyer in der laufenden Spielzeit ohne Einsatz.

Crystal Palace gewinnt ohne Max Meyer

Am vergangenen Samstag gab es für ihn den nächsten Dämpfer. Zum zweiten Mal in der laufenden Spielzeit stand der vierfache deutsche Nationalspieler nicht einmal im Kader. Trainer Roy Hodgson verzichtete gegen Burnley auf den Deutschen - Palace gewann ohne Meyer mit 2:0. Es scheint so, als wären seine Dienste nicht gefragt. Das bestätigt auch der Blick auf die Premier-League-Tabelle: Mit 18 Punkten stehen die Eagles nach 14 Spieltagen auf Platz elf, sechs Zähler vor den Abstiegsrängen und somit auf Kurs Klassenerhalt.

Ein Abgang schon im Januar wird immer wahrscheinlicher, trotz eines Vertrages bis 2021. Hochkarätige Interessenten dürften aufgrund Meyers fehlenden Leistungsnachweisen jedoch nicht gerade Schlange stehen.