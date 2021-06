Jetzt ist Schluss: 16 Jahre lang spielt Sergio Ramos für Real Madrid. Er wird zur Klub-Ikone - der Verein aber will ihn nicht um jeden Preis halten. Der 35-Jährige ist mit dem neuen Vertragsangebot nicht einverstanden. So folgt nun der Abschied.

Spaniens Fußball-Rekordnationalspieler und Klub-Ikone Sergio Ramos verlässt nach 16 Jahren Real Madrid. Der 35 Jahre alte Abwehrchef, der von Nationalcoach Luis Enrique nicht für die laufende EM nominiert wurde, konnte sich mit den Königlichen nicht auf eine Verlängerung seines am 30. Juni auslaufenden Vertrages einigen. Real teilte mit, dass Ramos am morgigen Donnerstag um 12.30 Uhr auf einer digitalen Pressekonferenz in Anwesenheit von Vereinspräsident Florentino Pérez verabschiedet wird.

Nach Medienberichten soll Real dem Abwehrchef einen Einjahresvertrag mit zehn Prozent weniger Gehalt angeboten haben. Ramos wollte aber angeblich einen neuen Kontrakt über mindestens zwei Jahre.

22 gemeinsame Titel

Ramos litt zuletzt immer wieder unter Verletzungen und gehörte auch bei Real Madrid nicht mehr zur ersten Wahl. Spätestens durch seinen Sehnenriss Anfang Mai hatte Ramos in Madrid einen zunehmend schweren Stand. Für den Defensivstrategen setzte sich durch die Verletzung eine schwarze Serie in der laufenden Saison fort. Denn Ramos hatte erst kurz zuvor sein Comeback im Real-Trikot nach einer mehrwöchigen Zwangspause wegen einer Wadenverletzung und zwischenzeitlichen Corona-Infektion gegeben.

Bereits seit der zweiten Januar-Hälfte war der Abwehr-Haudegen infolge eines Meniskusrisses und einer anschließenden Operation bis Anfang März ausgefallen. Seine erste Zwangspause von mehreren Wochen im laufenden Spieljahr hatte Ramos im Herbst wegen eines Muskelfaserrisses einlegen müssen. Insgesamt absolvierte der Routinier in der ausklingenden Saison nur 15 Punkt- und fünf Champions-League-Spiele.

180 Länderspiele, Welt- und Europameister

Für die spanische Nationalmannschaft, mit der Ramos 2008 und 2012 Europameister sowie 2010 Weltmeister wurde, bestritt er 180 Länderspiele. Er hätte bei der EM zur internationalen Rekordmarke (184) des Ägypters Ahmed Hassan aufschließen können. Mit Real gewann der beinharte Verteidiger insgesamt 22 Titel, dabei unter anderem viermal die Champions League, fünf spanische Meisterschaften und viermal die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.

Real Madrid wurde in der gerade abgelaufenen Saison Zweiter der spanischen Liga, musste sich dem Stadtrivalen Atlético geschlagen geben. In der Champions League kam das Aus im Halbfinale gegen den späteren Sieger FC Chelsea. Am Saisonende war Trainer Zinedine Zidane zurückgetreten.

Zur neuen Saison kehrt Carlo Ancelotti als sein Nachfolger zurück zum Klub. Er hat dann David Alaba als Verteidiger in seinem Team. Der Österreicher verließ den FC Bayern nach insgesamt 13 Jahren, hatte seinen Vertrag nicht verlängert. Er gilt als designierter Nachfolger Ramos'.