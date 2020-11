(Foto: Pool via REUTERS)

Exequiel Palacios liegt schwer verletzt am Boden, Angel Romero (Nummer 11) ist darüber offenbar nur mäßig entsetzt.

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss schon wieder eine schwere Verletzung in einer Länderspielpause beklagen. Mittelfeldspieler Exequiel Palacios wird Opfer eines rüden Fouls und fällt lange aus. Palacios und sein Gegner haben eine gemeinsame Vorgeschichte.

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat nach einer Länderspielpause den nächsten Schwerverletzten zu beklagen: Erst im Oktober zog sich Neuzugang Santiago Arias bei einem Ausflug zur kolumbianischen Nationalmannschaft einen Wadenbeinbruch und Syndesmoseriss zu, nun erwischte es Exequiel Palacios.

Im Spiel seiner Argentinier gegen Paraguay wurde der Mittelfeldspieler von Angel Romero rüde gefoult: Romero sprang dem Bundesliga-Profi mit Anlauf und dem Knie voran in den Rücken und traf Palacios mit voller Wucht. Für die Attacke sah der Stürmer auch nach Begutachtung der Szene durch den Videoschiedsrichter nur die Gelbe Karte, Palacios aber erwischte es schwer: "Exequiel Palacios erlitt einen Querbruch der Lendenwirbelsäule", verkündete der argentinische Verband zunächst. Der Spieler werde "zur Untersuchung im Krankenhaus bleiben." Palacios' Verein präzisierte später die Verletzung, der Spieler habe sich "Frakturen dreier Querfortsätze im Bereich der Lendenwirbelsäule" zugezogen und werde "voraussichtlich" drei Monate ausfallen.

Die Verantwortlichen des Bundesliga-Dritten waren nach der Diagnose niedergeschlagen: "Für uns, aber natürlich besonders für Exequiel selbst, ist das ein harter Schlag. Wir werden ihn in allem unterstützen, damit er nach dieser schweren Verletzung umso stärker zurückkommt", sagte Sportdirektor Simon Rolfes. Für Geschäftsführer Rudi Völler ist die Verletzung schlicht "ein furchtbarer Schock. Das ist schlimm für den Jungen".

Palacios war im Januar für rund 15 Millionen Euro von River Plate nach Leverkusen gewechselt, wo er zunächst noch eine Drei-Spiele-Sperre absitzen musste. Die hatte sich der 22-Jährige in seinem letzten Spiel in der argentinischen Liga eingehandelt - für ein übles Foul an Oscar Romero - dem Zwillingsbruder von Angel Romero. Der hatte damals ebenfalls auf dem Feld gestanden und für seine Aufregung nach dem Tritt noch Gelb gesehen.