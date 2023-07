Nach einer enttäuschenden Saison baut der FC Bayern seinen Kader kräftig um. Der Transfer eines neuen Abwehrspielers steht wohl unmittelbar bevor. Im Kampf um Harry Kane droht dagegen noch ein langes Hickhack. Überraschend wird nun ein Ex-BVB-Flirt fürs Mittelfeld gehandelt.

Der FC Bayern soll laut eines Medienberichts am einstigen BVB-Kandidaten Edson Álvarez interessiert sein. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, soll der deutsche Fußball-Rekordmeister am 25 Jahre alten Mittelfeldspieler von Ajax Amsterdam "dran" sein. Zuvor hatte Borussia Dortmund laut Medienberichten von einem Transfer des Mexikaners Abstand genommen, weil Trainer Edin Terzić weiter mit Emre Can und Salih Özcan plant. Beim BVB, so hatte es geheißen, hätte er dabei helfen sollen, die Lücke zu füllen, die Jude Bellingham hinterlassen hat. Das englische Supertalent heuert bei Real Madrid an, die Dortmunder bekommen dafür über 100 Millionen Euro.

Laut "Bild" suchen die Münchner nach wie vor einen Mittelfeld-Abräumer, was für den zweikampfstarken Álvarez sprechen würde. Allerdings genießt bei den Bayern derzeit die Suche nach einem neuen Top-Stürmer Priorität. Sollte Wunschspieler Harry Kane kommen, wäre zudem fraglich, ob der deutsche Meister noch Geld für einen kostspieligen Mittelfeldakteur zur Verfügung hätte. Die Dortmunder sollen auch deshalb von Álvarez Abstand genommen haben, weil ihnen ein Transfer am Ende zu teuer gewesen sein soll.

Kampf um Kane ist zäh, Sommer weckt Interesse

Der Kampf um Kane droht indes zu einer hartnäckigen Angelegenheit zu werden. Die Tottenham Hotspur haben ihrem Kapitän angeblich ein stark verbessertes Vertragsangebot unterbreitet. Die Spurs sollen dem 29-Jährigen deutlich höhere Bezüge für den Fall einer Verlängerung seines im nächsten Sommer auslaufenden Vertrags zahlen wollen, berichtete der britische "Guardian" am Mittwoch. Derzeit erhalte Kane angeblich 200.000 Pfund (234.000 Euro) pro Woche von den Londonern.

Der Spielführer der englischen Nationalmannschaft habe aber nicht die Absicht, während der laufenden Transferperiode einen neuen Kontrakt bei Tottenham zu unterschreiben, hieß es weiter. Ein langfristiger Verbleib Kanes bei den Spurs sei unwahrscheinlich. Entweder werde der Stürmer den Klub bereits in diesem Sommer verlassen oder ablösefrei nach der kommenden Saison. Bislang haben die Münchner mit dem flexibel einsetzbaren Raphael Guerreiro und Konrad Laimer zwei Spieler verpflichtet. Ein Transfer des koreanischen Abwehr-Hünen Kim Min-jae soll Medienberichten zufolge unmittelbar bevorstehen.

Derweil tut sich bald wohl auch was auf der Seite der Abgänge. Inter Mailand soll Verhandlungen mit dem Rekordmeister über die Verpflichtung des Schweizer Torhüters Yann Sommer aufgenommen haben. Inter habe laut "Corriere dello Sport" beschlossen, den im Juni ausgelaufenen Vertrag mit seinem slowenischen Keeper Samir Handanovic nicht zu verlängern. Sommer (34) war von den Münchnern erst im Januar als Ersatz für den verletzten Manuel Neuer (Unterschenkelbruch) verpflichtet worden, wird nach dessen Genesung aber wohl die Rolle als Nummer eins im Tor wieder an den deutschen Nationaltorwart verlieren.