Eintracht Frankfurt hat sich in der Gruppenphase der Champions League ein vorzeitiges Endspiel erarbeitet: Gewinnt der Fußball-Bundesligist am Abend bei Sporting Lissabon, erreicht er das Achtelfinale der Königsklasse. Jedes andere Ergebnis würde das Aus bedeuten.

Der FC Bayern empfängt am Abend Inter Mailand zum Abschluss der Champions-League-Gruppenphase zum großen Schaulaufen: Vor dem sechsten Spieltag ist in der Gruppe C nämlich absolut alles geklärt: Der FC Bayern gewinnt die "schlimmste Champions-League-Gruppe seit Jahren", wie sie Xavi Hernandez, Trainer des FC Barcelona sie nannte. Egal, wie das Spiel in München ausgeht, wird Inter Miland Zwieter, der FC Barcelona verabschiedet sich als Gruppendritter in die Europa-League, der tschechische Meister Viktoria Pilzen sammelte als Letzter keine Punkte, höchstens Erfahrung. Ganz anders geht es in der Gruppe D zu: Da ist für alle noch buchstäblich alles drin!

Mittendrin: Eintracht Frankfurt! Durch das hart erkämpfte 2:1 im Heimspiel in der vergangenen Woche gegen Olympique Marseille verdienten sich die Hessen bei ihrer ersten Champions-League-Saison überhaupt ein vorzeitiges Endspiel verdient. Das Weiterkommen hat der Europa-League-Sensationssieger bei Sporting Lissabon (ab 21 Uhr/ DAZN und im Liveticker auf ntv.de) in der eigenen Hand: Mit einem Sieg beim portugiesischen Traditionsklub zieht der Bundesligist ins Achtelfinale ein! Gewinnt Tabellenführer Tottenham Hotspur parallel nicht bei Olympique Marseille, gewinnen die Hessen sogar ihre Gruppe.

Das Hinspiel hatte Frankfurt 0:3 gegen Sporting verloren. Frankfurts Nationaltorhüter Kevin Trapp sieht sein Team nun aber deutlich weiter. "Ich habe ein sehr gutes Gefühl, weil ich der Meinung bin, dass wir uns seit dem Hinspiel sehr gut entwickelt haben", sagte Trapp. "Es wäre wieder etwas Historisches, was wir schaffen könnten. Das ist etwas unheimlich Schönes, das macht auch viel Freude. Und das hat einen hohen Stellenwert, aber ohne Druck, sondern mit viel Freude, weil wir es uns selbst erarbeitet haben. Und das ist mit das Schönste, was du als Sportler erleben kannst."

Es ist aber auch möglich, dass Eintracht Frankfurt am Ende eines spannenden Europapokalabends ganz mit leeren Händen dastehen: Schlägt Marseille die "Spurs" und Frankfurt Sporting Lissabon nicht, fällt die Mannschaft von trainer Oliver Glasner auf Platz 4 der Gruppe D zurück - es wäre das Ende einer wunderbaren Europareise der Frankfurter, die im Sommer 2021 in der Gruppenphase der Europa League ihren Anfang nahm, Zehntausende zum triumphalen 3:2 in Barcelona führte und seinen zwischenzeitlichen Höhepunkt beim sensationellen Titelgewinn im Elfmeterschießen gegen die Glasgow Rangers fand. Gewinnen weder Marseille noch Eintracht Frankfurt ihre Spiele, geht es für Eintracht Frankfurt im neuen Jahr in der Europa League weiter.

Als letzte Variante droht ein Ausgang, der für Eintracht Frankfurt sowohl kurios als auch maximal bitter wäre: Holen die Hessen in Portugal ein Remis und schlägt Olympique Marseille die "Spurs", wären Tottenham, Lissabon und Frankfurt hinter Gruppensieger Olympique mit acht Punkten punktgleich. Aufgrund des jeweils verlorenen direkten Vergleichs wäre Eintracht Frankfurt Gruppenletzter.