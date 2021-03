Der FC Bayern spielt konstant wie selten, die Fußballerinnen führen die Bundesliga souverän an. Vor allem Lea Schüller ist in überragender Form. Sie selbst spricht dabei gar nicht so gern abseits des Feldes, sondern lieber mit Toren.

Lea Schüller ist keine Frau der vielen Worte. Lieber lässt die Stürmerin des FC Bayern Tore sprechen. Und weil das seit Wochen hervorragend gelingt, heißt es beim souveränen Bundesliga-Spitzenreiter immer öfter: Es hat wieder "geschüllert". Wettbewerbsübergreifend erzielte die Nationalspielerin in den vergangenen acht Pflichtspieleinsätzen 15 Treffer. Beim 3:0 (2:0) gegen ihren Ex-Klub SGS Essen steuerte die 23-Jährige im Meisterrennen mal wieder einen Doppelpack (16./74.) bei. "Die Abläufe stimmen bei uns", kommentierte Schüller ihren starken Lauf gewohnt bescheiden, "und vielleicht stehe ich manchmal aber auch einfach gut."

Guter Instinkt, schnell, kopfballstark: Dank ihrer vielen Facetten hat sie die Startschwierigkeiten nach ihrem Wechsel im Sommer vom Ausbildungsverein im Ruhrgebiet zu den ambitionierten Münchnerinnen überwunden. Mit ihren nun zehn Liga-Toren schwang sich die angehende Wirtschaftsingenieurin zur besten Torschützin der Bayern auf. "Sie bringt sich total für die Mannschaft ein, arbeitet auch sehr viel mit nach hinten", lobte Jens Scheuer. Der Trainer freut sich einerseits über Schüllers aufsteigende Form, prophezeit aber auch, "dass sie noch viel mehr Potenzial hat, als sie bisher gezeigt hat. Da schlummern schon noch einige Prozente".

Doch schon jetzt schickt sich Bayern München an, beim Tanz auf drei Hochzeiten den Dauermeister VfL Wolfsburg vom nationalen Thron zu stoßen. Der Schlüssel ist die so lange vermisste Konstanz des klug verstärkten Kaders.

Gut, dass es die Finger nicht braucht

Alle 22 Pflichtspiele dieser Saison gewann München, 16 davon in der Bundesliga (62:3 Tore) - darunter ein 4:1 gegen die Wölfinnen im November. Der Vorsprung auf den Titelverteidiger beträgt sechs Spieltage vor Schluss fünf Punkte. Meister-Titel Nummer vier ist das oberste Ziel, aber nicht das einzige. Auch in der Champions League ist das Viertelfinale erreicht, der schwedische Rekordmeister FC Rosengard soll nur eine Zwischenstation sein auf dem Weg zum Traumziel, dem Endspiel am 16. Mai in Göteborg.

Im DFB-Pokal wollen die Bayern im Viertelfinale die TSG Hoffenheim am Freitag (18.30 Uhr) aus dem Weg räumen. An Selbstvertrauen mangelt es angesichts der Siegesserie nicht. "Wir wollen im Pokalspiel von Anfang an zeigen, dass kein Weg an uns vorbeiführt", sagte Torhüterin Laura Benkarth.

Im Moment scheinen Schüller und Co. nicht aufzuhalten - außer bei Missgeschicken abseits des Fußballplatzes. So spielte Schüller gegen Essen nach einem Unfall mit ihrem Motorroller mit einer Schiene am rechten Daumen. Gut, dass der Einsatz von Fuß und Kopf ausreichte, um es wieder schüllern zu lassen.