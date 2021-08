Im Supercup überrascht der FC Bayern mit einem neuen Outfit: Das Trikot des Rekordmeisters kommt auf den ersten Blick eher konfus daher. Doch hinter den neuen Leibchen steckt eine ganz große Idee. Sagen sie.

Natürlich, die Trikots der Fußball-Großklubs sind klängst mehr als reine Arbeitskleidung. Hinter jedem Dress steckt eine Geschichte - behaupten die Hersteller, die Klubs und deren Marketingabteilungen. Beim FC Bayern schlagen sie am Abend beim Supercup gegen Borussia Dortmund ein neues Kapitel Designgeschichte auf. Denn anstatt wie üblich im strahlenden oder gedeckten Rot gegen das schwarz-gelbe Borussia Dortmund aufzulaufen, präsentiert der Rekordmeister der interessierten Weltöffentlichkeit sein neues Champions-League-Trikot. Das ist maßgeblich weiß, durchzogen von für den unbedarften Beobachter kaum nachvollziehbarer Musterung.

Wer genau hinschaut, wird aber ... erstmal auch nichts erkennen, solange er nicht die Idee hinter dem Design kennt. Der FC Bayern verkündet: "Das neue Champions League-Trikot wurde vom Bergpanorama des Münchner Umlands inspiriert: In weiß-blauer Farbgebung ist eine stilisierte Bergwelt in das innovative Design eingearbeitet, die die Heimatverbundenheit und Wurzeln des deutschen Rekordmeisters genauso symbolisiert wie seinen Anspruch, immer die höchsten Gipfel anzuvisieren." Puh, viel Symbolik, viel Marketing. Aber es wird noch besser, denn: "Am Fuß der Berge schöpft der FC Bayern seine Kraft, ehe es steil nach oben gehen soll. Bayern, das ist auch ein Lebensgefühl, ein Lifestyle, und das wird mit dem neuen Trikot auf die Fußballplätze in ganz Europa transportiert – im coolen Look, wenn das Flutlicht angeht und die Spiele der Champions League angepfiffen werden."

Thomas Müller gefällt das neue Trikot des FC Bayern natürlich. "Ich liebe die Berge, ich liebe meine Heimat, und ich finde es schön, dass wir dieses spezielle Lebensgefühl, das wir hier bei uns haben, mit diesem Trikot in der ganzen Welt anschaulich machen können", sagte der 31 Jahre alte Nationalspieler über das neue Champions-League-Trikot der Münchner. Wo die Münchener ihr neues Alpen-Trikot in der Welt, mindestens aber in Europa vorführen dürfen, ist noch nicht klar: Die Gruppenphase der Champions League wird erst nächste Woche ausgelost. Müller bekommt das Designobjekt von seinem Arbeitgeber gestellt, Fans müssen für die Fanversion 90 Euro investieren. Wer die Originalversion mit adidas-Heatready-Technik haben möchte, die auch die Profispieler tragen, der muss 140 Euro locker machen.

Vor dem Spiel des Meisters gegen Pokalsieger Borussia Dortmund hielt man es dagegen ganz klassisch: In Erinnerung an ihren legendären Torjäger Gerd Müller haben die Spieler Aufwärm-Shirts mit der Rückennummer 9 und dem Namen des am Sonntag gestorbenen Rekordtorjägers getragen. Vor dem Anpfiff wurde des früheren Nationalspielers mit einer Schweigeminute gedacht. Anschließend gab es Beifall von den Rängen.