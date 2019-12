Der FC Liverpool setzt seine unglaubliche Erfolgsserie in der englischen Premier League fort: Gegen die Wolverhampton Wanderers schießt Sadio Mane die Mannschaft von Jürgen Klopp zum Sieg. An der einsamen Tabellenspitze weisen die Reds damit 55 von 57 möglichen Punkten auf.

Der FC Liverpool hat mit Teammanager Jürgen Klopp das Jahr 2019 standesgemäß mit einem Sieg beendet und strebt in der englischen Premier League weiter unaufhaltsam dem Titel entgegen. Die Reds siegten gegen das Überraschungsteam Wolverhampton Wanderers auch dank zweier Videobeweisentscheidungen 1:0 (1:0), der Vorsprung auf den ersten Verfolger Leicester City beträgt 13 Punkte. Dazu hat der Champions-League-Sieger ein Spiel weniger absolviert.

Für die Gastgeber traf Sadio Mane (42.) zum 1:0. Das Tor war zunächst wegen eines vermeintlichen Handspiels nicht anerkannt worden. Erst nach Konsultation der Videobilder zählte der Treffer. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit jubelte Wolverhampton, das am Freitag Meister Manchester City 3:2 besiegt hatte, über den vermeintlichen Ausgleich. Nach Auswertung der der Fernsehbilder wurde das Tor wegen einer Abseitsposition nicht gegeben.

Jürgen Klopp und der FC Liverpool sind dabei, Historisches zu vollbringen: Sie greifen nach der ersten Meisterschaft seit 1990. (Foto: imago images/Sportimage)

In der Endphase musste Liverpool noch zittern, die Gäste drängten auf das 1:1. Letztlich brachte das Klopp-Team den Sieg aber ins Ziel. Nach dem Erfolg ist Liverpool, das in dieser Saison bisher 55 der 57 möglichen Punkte holte, seit fast einem Jahr in der Liga ohne Niederlage. Das letzte Mal verlor die Mannschaft am 3. Januar 2019 (1:2 bei Manchester City).

Leicester gewann am Samstag nach der deutlichen 0:4-Heimniederlage gegen die Reds am Boxing Day 2:1 (1:1) bei West Ham United. Für Teammanager Manuel Pellegrini war es das letzte Spiel bei West Ham, er wurde kurz nach Schlusspfiff entlassen.

Arsenal in tiefer Krise

Immer tiefer in der Krise steckt der FC Arsenal. Der neue Teammanager Mikel Arteta kassierte bei seinem Heimdebüt eine bittere Niederlage im Londoner Derby gegen den FC Chelsea. Trotz langer Führung setzte es für die Gunners, bei denen Bernd Leno und Mesut Özil in der Startformation standen, ein 1:2 (1:0). Erstmals seit 60 Jahren verloren die Gunners damit wettbewerbsübergreifend vier Heimspiele in Serie.

Für Arsenal traf der ehemalige Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang in der 13. Minute. In der Schlussphase glich zunächst Jorginho nach einem Freistoß aus (83.), Leno hatte zuvor am Ball vorbeigegriffen. Vier Minuten später traf Tammy Abraham zum Sieg für Chelsea, Antonio Rüdiger spielte bei den Blues durch. Nach einem Zusammenprall mit Shkodran Mustafi beendete er das Spiel mit einem Kopfverband.

Arsenal liegt mit 24 Punkten nur noch auf Platz zwölf, der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz beträgt sechs Zähler. Der angeblich vor einem Wechsel zu Hertha BSC stehende Granit Xhaka stand bei den Gunners nicht im Kader. Chelsea ist Vierter. Dahinter rangieren Manchester United und Tottenham Hotspur. Der Rekordmeister United nutzte mit einem 2:0 (1:0) beim FC Burnley den Patzer Tottenhams, das beim Tabellenletzten Norwich City nur zu einem 2:2 (0:1) kam.

Der ehemalige Bayern-Trainer Carlo Ancelotti hatte zuvor mit dem kriselnden FC Everton den nächsten Erfolg gefeiert. Die Toffees gewannen auch das zweite Spiel unter Ancelotti bei Newcastle United mit 2:1 (1:0) und setzten sich im Tabellenmittelfeld fest.