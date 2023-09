2022 wird Mason Greenwood von Manchester United suspendiert, weil schwere Vorwürfe gegen den Nationalspieler erhoben werden. Die Staatsanwaltschaft lässt zwar alle Anschuldigungen fallen, zu einem Comeback in England kommt es nicht. Seine Karriere setzt Greenwood in Spanien fort - und wird dort geschmacklos empfangen.

Im Januar 2022 hatte der englische Fußball-Nationalspieler Mason Greenwood sein letztes Pflichtspiel für lange Zeit absolviert: Beim 1:0 von Manchester United gegen West Ham stand der Rechtsaußen 82 Minuten auf dem Platz, danach geriet er ins Abseits: Unter anderem wegen Vergewaltigungsvorwürfen war der Profi von seinem Klub suspendiert worden, vor wenigen Wochen trennte man sich endgültig. Nun ist Greenwood, gegen den alle Vorwürfe von der Staatsanwaltschaft fallen gelassen wurden, zurück auf dem Feld - und wurde von gegnerischen Fans überaus geschmacklos empfangen.

Am letzten Tag des Transferfensters hatte der 21-Jährige beim spanischen Erstligisten FC Getafe einen Vertrag über eine einjährige Leihe unterschrieben, am Wochenende feierte er sein Debüt gegen den CA Osasuna. Dessen Fans hatten die schlimmen Schlagzeilen über den jungen Engländer nicht vergessen und skandierten bei dessen Einwechslung in der 77. Minute vereinzelt "Greenwood, muérete!" ("Greenwood, stirb!"). Die eigenen Fans pfiffen die geschmacklosen Rufe nieder - und wurden von ihrem Neuzugang dafür belohnt: Greenwood, der beim Stand von 2:2 eingewechselt worden war, holte die Ecke raus, die in der 86. Minute noch zum Siegtreffer für den FC Getafe führte.

"Was passiert ist und was die Leute sagen, ist etwas, an dem wir nicht beteiligt sind. Wie ich schon nach dem Spiel gegen Real Madrid gesagt habe, können wir nur über sportliche Dinge sprechen, und damit sind wir zufrieden", wollte Getafe-Trainer José Bordalás die Provokation gegen seinen neuen Spieler nicht weiter kommentieren. Osasunas Trainer Jagoba Arrasate war dagegen sehr klar in seiner Bewertung: Die Gesänge seien "sehr übel" gewesen.