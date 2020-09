Schon das Auftaktspiel der Fußball-Bundesliga musste der FC Bayern München kurzfristig ohne Zuschauer austragen, jetzt fällt auch der deutsche Supercup der Corona-Pandemie zum Opfer: Die Stadt München erlaubt am Mittwoch keine Fans im Stadion gegen Borussia Dortmund - trotz sinkender Infektionszahlen.

Der deutsche Supercup zwischen Triple-Gewinner FC Bayern München und Vizemeister Borussia Dortmund an diesem Mittwoch (20.30 Uhr/ZDF und im Liveticker auf ntv.de) in München findet ohne Zuschauer statt. Das bestätigte die Stadt München mit einer Pressemitteilung. Demnach hat dies der städtische Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) unter Leitung von Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) beschlossen und sich auf ein generelles Vorgehen verständigt, wann Sportveranstaltungen ohne Zuschauer beziehungsweise mit reduzierter Zuschauerzahl stattfinden.

Der Stab bezog sich in seiner Entscheidung auf die Sieben-Tage-Inzidenz - also die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Liegt dieser in der Landeshauptstadt unter 35, findet die Veranstaltung mit reduzierter Zuschauerzahl statt, genauer mit bis zu 20 Prozent der Stadien- oder Hallenkapazität. Liegt der Wert bei 35 oder darüber, sind keine Zuschauer erlaubt. Im Konzept der Deutschen Fußball Liga gilt das Pandemie-Level ab 35 Neuinfektionen pro Woche pro 100.000 Einwohner als hoch.

Zahl sinkt unter Warnwert

Ende vergangener Woche war die Zahl der Neuinfizierten in München wieder unter den kritischen Warnwert gesunken. Die Zahl der in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus infizierten Menschen sank unter den Grenzwert von 50 je 100.000 Einwohner, wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) am Donnerstag nach der Entscheidung für schärfere Corona-Regeln in der Landeshauptstadt mitgeteilt hatte.

Wegen der Corona-Lage in München hatte die Stadt kurzfristig ihre Genehmigung für die Bundesliga-Auftaktpartie zwischen Bayern München und Schalke 04 wieder entzogen. Nach der Einigung der Länder auf eine bundeseinheitliche Testphase mit Zuschauern hatte das Spiel eigentlich vor 7500 Fans in der Allianz Arena stattfinden sollen. Der internationale Supercup, der die Münchner als Sieger der Champions League gegen den Europa-League-Gewinner FC Sevilla bestritten, durfte in Budapest - eine Stadt, die eine RKI-Inzidenzzahl von über 100 hatte - dafür vor 20.000 Zuschauer ausgetragen werden.