Hertha BSC träumt von großen Erfolgen und großen Namen. Letzteres kann der Fußball-Bundesligist nun auf der Haben-Seite verbuchen: Sami Khedira, Weltmeister von 2014, wechselt nach Berlin. Der Ex-Nationalspieler füllt im Team von Trainer Pal Dardai eine große Lücke.

Eigentlich wussten es alle schon längst, Hertha BSC aber ließ sich trotzdem Zeit. Am letzten Tag des Wintertransferfensters verkündete der in Abstiegsnot geratene Hauptstadtklub seinen Neuzugang mit dem großen Namen: Sami Khedira. Der Weltmeister von 2014 wechselt von Juventus Turin zum Bundesligisten und soll der verunsicherten Mannschaft mit seiner Erfahrung weiterhelfen.

"Hertha BSC hat sich sehr um mich bemüht und bietet mir die Möglichkeit auf eine Rückkehr in die Bundesliga. Dafür bin ich dankbar und kann den Moment, erstmals im blau-weißen Trikot auf dem Platz zu stehen, ehrlich gesagt kaum abwarten", wird der 33-Jährige in der Mitteilung seines neuen Arbeitgebers zitiert, die dieser erst nach Ablauf der Wechselfrist veröffentlichte. Schon seit Tagen galt es unter Experten und Beobachtern als sicher, dass sich der Mittelfeldspieler den Blau-Weißen anschließen würde, die offizielle Bestätigung aber fehlte bis zum Ablauf der Wechselperiode.

Für Khedira wird es neben dem Klassenerhalt zunächst einmal darum gehen, selbst wieder in Topform zu kommen. Mit Juve gewann der ehemalige Nationalspieler zwar fünf Meisterschaften, stand in der Serie A allerdings zuletzt vor mehr als 14 Monaten auf dem Platz, am 23. November 2019. Unter Trainer Andrea Pirlo blieb Khedira seitdem außen vor. Jüngst hatte er auch mit einem Wechsel in die englische Premier League geliebäugelt, stattdessen zieht es den erfahrenen Fußballer nun nach mehr als zehn Jahren im Ausland zurück in die Bundesliga.

2010 hatte Khedira den VfB Stuttgart verlassen und sich Real Madrid angeschlossen. Für die Königlichen absolvierte er insgesamt 161 Spiele und erzielte neun Tore, bevor er 2015 aus Spanien nach Italien ging. Mit Juventus Turin gewann er in jeder seiner fünf Saisons dort den Scudetto und kam in 145 Einsätzen auf 21 Tore.