Erst vor wenigen Wochen kehrt Torhüter Marius Gersbeck zu Hertha BSC zurück. Nun sorgt er offenbar für einen Eklat im Trainingslager der Berliner in Österreich. Nach einer Auseinandersetzung in einem Gasthaus soll er vorübergehend in Gewahrsam genommen worden sein. Der Klub bestätigt Ermittlungen der Polizei.

Ein Zwischenfall während des Trainingslagers von Hertha BSC beschäftigt die österreichische Polizei. "Wir können bestätigen, dass die Polizei gegen einen unserer Spieler ermittelt, bitten aber um Verständnis, dass aus Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen keine näheren Angaben gemacht werden können", teilte der Fußball-Zweitligist mit. Die Berliner befinden sich seit Mittwoch zur Saisonvorbereitung in Zell am See.

Die "Bild"-Zeitung hatte von einer körperlichen Auseinandersetzung am Samstagabend in einem Gasthaus berichtet, in deren Folge ein Hertha-Profi am Sonntag in Gewahrsam genommen worden sein soll. Laut der Zeitung soll es sich dabei um Torhüter Marius Gersbeck handeln.

"Dieser verbale Streit eskalierte in weiterer Folge zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 28-Jährige den 22-Jährigen unbestimmten Grades am Körper verletzte", sagte ein Polizeisprecher der "Bild". "Zeugen verständigten daraufhin die Einsatzkräfte. Der 22-Jährige wurde nach seiner Erstversorgung in das Tauernklinikum Zell am See gebracht." Laut der Zeitung sei der Mann schwer am Kopf verletzt worden und bislang nicht vernehmungsfähig.

Der Hertha-Profi soll sich aktuell wieder im Teamhotel befinden, berichtet die Deutschen Presse-Agentur. Wie die Polizei in Zell am See mitteilte, sind in der Wache des Urlaubsortes "beide Arrestzellen leer".

Gersbeck war in diesem Sommer nach vier Jahren beim Karlsruher SC zu Hertha zurückgekehrt. Ab 2004 hatte er schon in der Jugend für die Berliner gespielt, war zwischenzeitig mehrfach verliehen und hatte in der Saison 2013/14 sein bislang einziges Bundesliga-Spiel bestritten. "Ich komme als gestandener Zweiliga-Spieler zurück", hatte Gersbeck bei seiner Rückkehr aus Karlsruhe gesagt. Allerdings muss er sich wohl hinter Stammkeeper Oliver Christensen einordnen, sollte dieser nicht noch verkauft werden. Gersbeck wurde in Berlin geboren und stand einst als Fan selbst in der Ostkurve. "Es gibt einen Verein und eine Stadt, die über dem steht, und das ist Berlin", hatte er betont.

Die Berliner hatten ein erstes Testspiel am Samstag gegen den belgischen Erstliga-Aufsteiger RWD Molenbeek in Leogang mit 2:1 gewonnen. Für diesen Sonntagmittag ist ein weiterer Test gegen den belgischen Meister Royal Antwerpen in Saalfelden angesetzt. Am kommenden Freitag endet das Trainingslager der Berliner in Österreich. Die Zweitliga-Saison beginnt für das Team von Trainer Pal Dardai mit der Auswärtspartie bei Fortuna Düsseldorf am 29. Juli (20.30 Uhr/Sky/Sport1 und im ntv.de-Liveticker).