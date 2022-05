Beim Finalsieg von Eintracht Frankfurt in der Europa League kommt es abseits des Rasens offenbar zu einem gefährlichen Organisationsversagen: Für Stunden gibt es für die Fans des Bundesligisten keine Möglichkeit, an Getränke zu kommen. Ein Fan-Experte bescheinigt den Organisatoren ein Desaster.

Fan-Experte Michael Gabriel war als Zuschauer beim Europa-League-Triumph von Eintracht Frankfurt in Sevilla und hat vehement die Versorgung der Fans mit Getränken kritisiert. "Die Leute mussten auf die Toilette, um Wasser zu bekommen. Das war ein Desaster und aus meiner Sicht absolut unverantwortlich", sagte der Leiter der bundesweiten Koordinationsstelle Fanprojekte (KOS) der Deutschen Presse-Agentur. Er war privat bei dem Endspiel. Die Versuche der Fans, auf den Toiletten Wasser zu bekommen, seien nach wenigen Minuten von der Polizei unterbunden worden, später wurde das Leitungswasser in den Toiletten offenbar abgestellt.

Bereits während der Partie am Mittwochabend bei großer Hitze hatten sich Eintracht-Anhänger über geschlossene Getränkestände beklagt, bereits weit vor dem Anpfiff seien alle Getränkestände in der Kurve der deutschen Fans ausverkauft gewesen. In den sozialen Medien häuften sich in der Nacht zum Donnerstag die Vorwürfe. Die Europäische Fußball-Union UEFA als Organisator der Partie teilte mit, die Probleme gemeinsam mit dem lokalen Organisationskomitee, dem Stadionbetreiber, den Lebensmittel- und Getränkekonzessionären sowie der Polizei zu prüfen.

Gabriel bestätigte die Klagen der Frankfurter Zuschauer. Es habe schon vor dem Anpfiff nicht genügend Wasser gegeben, ebenso wenig habe man Ansprechpartner gefunden. Die Polizei sei da auch nicht hilfreich gewesen. "Die Situation war aus gesundheitlicher Sicht und aus Sicherheitsaspekten hochgefährlich", sagte er. "Umso beeindruckender, dass die Fans sehr verantwortungsbewusst darauf reagiert haben."

Fans erleiden Schwächeanfälle im Block

Das Bündnis Aktiver Fußball-Fans (B.A.F.F.) twitterte noch während des Spiels: "Sevilla 21.37. 31 Grad. Es gibt in der kompletten Eintracht-Kurve nicht einen Kiosk der geöffnet ist, um etwas zu trinken zu kaufen. Well done, UEFA!" Im Laufe der zweiten Halbzeit seien die Kioske mit Notrationen wieder geöffnet worden. Fans und Journalisten berichten, dass das Wasser unter Polizeischutz zu den Getränkeständen gebracht wurde.

Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtete, dass es während des Spiels "in den Blöcken zu Schwächeanfällen unter Fans, die, ob des Wassermangels, teils völlig entkräftet und dehydriert waren", gekommen sei. In Sevilla herrschten noch am Abend Temperaturen deutlich über 30 Grad.

Die Eintracht hatte die Partie im 44.000 Zuschauer fassenden Estadio Ramón Sánchez Pizjuán mit 5:4 im Elfmeterschießen gegen die Glasgow Rangers gewonnen. Fan-Experte Gabriel bemängelte auch, dass den Zuschauern beim Einlass fast alles abgenommen wurde - unter anderem auch Powerbanks, die die Fans zum Aufladen ihrer Handys dabei hatten, weil sie elektronische Tickets hatten.