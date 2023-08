Der FC Schalke startet solide in die 2. Fußball-Bundesliga: Einem wilden, letztlich punktlosen Spektakel gegen den HSV folgt ein klarer Sieg. Doch zwei Pleiten ohne eigenes Tor später, sortiert sich der Großklub auch im Unterhaus erstmal unterhalb der eigenen Ansprüche ein.

FC Schalke 04 - Holstein Kiel 0:2 (0:1)

Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 hat am vierten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga bereits die dritte Niederlage kassiert. Die Mannschaft von Trainer Thomas Reis unterlag Holstein Kiel verdient mit 0:2 (0:1). Vor 60.403 Zuschauern in der Gelsenkirchener Arena erzielten Benedikt Pichler (15. Minute) und Shuto Machino (59.) die Tore für die Gäste, die zumindest vorübergehend die Tabellenführung übernahmen. Schalkes Mittelfeldspieler Ron Schallenberg sah zudem die Rote Karte (39.).

Während Schalke von Beginn an nervös wirkte, startete Kiel geradlinig. Die Norddeutschen spielten nach Ballgewinnen schnell und schnörkellos nach vorne und belohnten sich früh. Der von Schalkes Erzrivale Borussia Dortmund nach Kiel verliehene Tom Rothe schoss aus halblinker Postion an den Pfosten. Pichler reagierte schnell und grätschte den Abpraller ins Tor.

Kiel war in den entscheidenden Situationen einfach schneller. Der Ex-Schalker Steven Skrzybski enteilte Schallenberg, der den Kieler umstieß und für die Notbremse von Schiedsrichter Deniz Aytekin zurecht des Platzes verwiesen wurde. In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs verpasste der sehr auffällige Skrzybski frei vor S04-Keeper Marius Müller das zweite Holstein-Tor. Das gelang dann Machino, der Müller nach einem starken Pass von Rothe überwand. In Überzahl spielte Kiel souverän. Der Sieg geriet nicht mehr in Gefahr.

SC Paderborn - 1. FC Kaiserslautern 1:2 (0:0)

Der 1. FC Kaiserslautern hat seinen zweiten Sieg nacheinander eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster setzte sich beim SC Paderborn mit 2:1 (0:0) durch. Für Kaiserslautern war es saisonübergreifend der erste Zweitliga-Auswärtserfolg seit dem 28. Januar.

Vor 13475 Zuschauern in der Paderborner Arena waren die Gastgeber vor der Pause das spielbestimmende Team, doch aufgrund einer starken zweiten Halbzeit verdiente sich Kaiserslautern die drei Punkte. Die beste Chance der ersten Halbzeit vergab Sebastian Klaas für Paderborn nach 29 Minuten, als er alleine vor Kaiserslauterns Keeper Julian Krahl auftauchte, dieser aber parierte stark. Nach Wiederanpfiff kam der FCK stark aus der Kabine und Marlon Ritter brachte die Pfälzer in der 59. Minute mit 1:0 in Führung. Nur sechs Minuten später flankte Richmond Tachie auf Ragnar Ache und dieser traf per Kopf zum 2:0.

Trotz einer Schlussoffensive reichte es für Paderborn nicht mehr zum Punktgewinn, weil Adriano Grimaldi in der 73. Minuten nur noch der Anschlusstreffer zum 1:2 gelang.