Hansi Flick will top vorbereitet in das WM-Jahr starten. Doch der Bundestrainer muss auf eine ganze Reihe von Stammspielern in seinem Team verzichten. Jetzt fällt auch noch Serge Gnabry aus, er reist mit einem Infekt vom DFB-Team aus. Flick nominiert nach - und holt jetzt doch einen Dortmunder in den Kader.

Die deutsche Nationalmannschaft muss zum Start ins WM-Jahr auch auf Serge Gnabry verzichten. Der Profi von Bayern München habe das Teamquartier nahe Frankfurt "als Vorsichtsmaßnahme" wegen leichter Symptome eines grippalen Infekts am heutigen Mittwoch verlassen, teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit.

Bundestrainer Hansi Flick nominierte den Dortmunder Julian Brandt nach. Damit hat er für die Länderspiele am Samstag (20.45 Uhr/ZDF und im ntv.de-Liveticker) in Sinsheim gegen Israel und am Dienstag in Amsterdam gegen die Niederlande 23 Spieler zur Verfügung. Wie der DFB weiter berichtete, seien sämtliche vier seit der Anreise am Montag vorgenommenen Antigen-Schnelltests auf eine Infektion mit Covid-19 negativ gewesen.

Brandt ist der einzige Dortmunder in Flicks Aufgebot. Er sollte im Laufe des Tages zur Mannschaft stoßen, beim zweiten Training am Vormittag am Stadion von Eintracht Frankfurt fehlte er noch. BVB-Sportdirektor Michael Zorc von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hatte die Dortmunder Profis aufgefordert, ihre Chancen auf eine Nominierung in die Nationalmannschaft mit guten Vorstellungen zu untermauern. "Alle sind aufgerufen, Leistung zu bringen", sagte der Ex-Nationalspieler der "WAZ" am Dienstag. Trotz zahlreicher Ausfälle hatte Brandt beim BVB in den letzten Spielen die Bank gedrückt. Er zählt zu den Verkaufskandidaten im Sommer.

Mit Gnabry fehlt Flick ein weiterer wichtiger Spieler. Der Bundestrainer muss unter anderem bereits auf Niklas Süle, Leon Goretzka, Robin Gosens, Jonas Hofmann und Marco Reus verzichten. Von den ursprünglich 26 Nominierten mussten Robin Koch (Corona-positiv) und der verletzte Karim Adeyemi absagen. Joshua Kimmich soll nach der bevorstehenden Geburt seines dritten Kindes nachreisen.