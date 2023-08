Im Skandal um den inzwischen suspendierten spanischen Fußball-Verbandspräsidenten Luis Rubiales greift die Staatsanwaltschaft ein. Die Behörde geht der Frage nach, ob Jennifer Hermoso Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden ist und fragt die Nationalspielerin, ob sie Anzeige erstatten möchte.

Die spanische Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren gegen Luis Rubiales wegen einer Straftat eingeleitet, die den Tatbestand der sexuellen Nötigung erfüllen könnte. Sie werde untersuchen, ob es sich bei dem nicht einvernehmlichen Kuss des mittlerweile suspendierten Verbandspräsidenten auf den Mund der Nationalspielerin Jennifer Hermoso um einen "sexuellen Übergriff" handelte, teilte die Staatsanwaltschaft des höchsten Strafgerichts mit. Bei dem Verfahren handelt es sich zunächst um ein Vorverfahren, bei dem die Staatsanwaltschaft feststellt, ob es genügend Beweise gibt, um ein endgültiges Verfahren gegen Rubiales einzuleiten.

Die Staatsanwaltschaft rief Hermoso auf, die mehrfach mitgeteilt hatte, dass sie "kein Einverständnis" für den Kuss nach dem WM-Triumph der Spanierinnen in Sydney am 20. August vor den Augen eines Millionen-Publikums geäußert hatte, sich binnen der nächsten 15 Tagen mit ihr in Verbindung zu setzen, um sich über ihre Rechte als Opfer zu informieren und gegebenenfalls Anzeige zu erstatten. Konkret geht es um Artikel 178 des spanischen Strafgesetzbuchs. Dieser Straftatbestand sieht eine Freiheitsstrafe zwischen einem und vier Jahren für jeden vor, der eine Handlung vornimmt, die die sexuelle Freiheit einer anderen Person ohne deren Zustimmung verletzt.

Der Behörde liegen seit Tagen sechs Anzeigen von Einzelpersonen und Verbänden vor, aber sie zögerte, eine Untersuchung einzuleiten, ohne dass Hermoso selbst Anzeige erstattet hatte. Dass die Weltmeisterin am Freitag erklärt hatte, sie habe sich "als Opfer einer impulsiven, sexistischen und unangebrachten Handlung gefühlt, der ich nicht zugestimmt habe", habe den Fall jedoch verändert, so die Staatsanwaltschaft. Sollte Hermoso sich weigern, Anzeige zu erstatten, wird das Verfahren dennoch wohl eingestellt.

Mehrere Sitzungen zum Skandal laufen

Seit Montagmittag berät das spanische Sportgericht TAD zudem über eine von der Regierung beantragte weitere Sperrung des Verbandschefs. Der Spanische Fußballverband (RFEF) hat für 16 Uhr eine "außerordentliche und dringende" Sitzung einberufen, um "die aktuelle Situation zu analysieren und zu bewerten", nachdem die FIFA am Samstag beschlossen hatte, den Präsidenten des Verbandes vorübergehend für 90 Tage von seinen Aufgaben zu suspendieren.

Derweil kämpft die Familie von Rubiales um das Ansehen des Präsidenten. Die Mutter sperrte sich wegen der "unmenschlichen und blutigen Jagd" auf ihren Sohn für einen Hungerstreik in der Kirche ein, die Cousine hielt vor versammelter Presse eine flammende Verteidigungsrede. Rubiales werde "gelyncht", klagte sein Cousin.