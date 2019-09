"Nie so ein Monster gesehen" KFC-Boss soll in Kabine ausgerastet sein Von Tobias Nordmann und David Bedürftig

Nach der krachenden Heimniederlage gegen Aufsteiger Waldhof Mannheim eskaliert die Situation beim Fußball-Drittligisten KFC Uerdingen. Wie eine Audiodatei nahelegt, rastet Präsident Michail Ponomarew in der Umkleide komplett aus. Der Klub will die Echtheit prüfen.

Trainer beim KFC Uerdingen haben keine allzu lange Halbwertszeit. Jüngstes Beispiel: Heiko Vogel. Erst am 30. April hatte der 43-Jährige beim Drittligisten angeheuert. Mit offensivem Fußball wollte er die großen Ambitionen des Traditionsvereins erfüllen, die Präsident und Investor Michail Ponomarew ausgerufen hatte: nämlich erst mal möglichst schnell in die Zweite Bundesliga aufzusteigen. Aber nach nur neun Spieltagen in dieser Saison darf Trainer Vogel sein Projekt als gescheitert erklären. Nach einer 0:3-Heimklatsche gegen Aufsteiger Waldhof Mannheim und Tabellenplatz 17 wurde er entlassen.

Und diese Entlassung wurde offenbar von einem heftigen Ausraster des russischen Investors begleitet. Der Redaktion von n-tv.de liegt eine Audiodatei vor, in der ein Spieler des KFC Uerdingen, der anonym bleiben will, die Eskalation des Präsidenten imitiert. Mehrere Quellen bestätigten gegenüber n-tv.de, dass die Datei echt sein soll. Auf Nachfrage beim Klub erklärte Pressesprecher André Schahidi: "Wir können die Echtheit und die Herkunft der Datei aktuell nicht verifizieren. Aber wir werden das prüfen." Weiter wolle sich der KFC zu diesem Vorfall derzeit nicht äußern.

Hätte er "ein Messer gehabt, hätte er uns gemetzelt"

Die Szenen, die der Spieler schildert, sind erschreckend. Ponomarew soll die Spieler als "Idioten" beschimpft haben. In Richtung des Trainers hieß es, er sei ein "Arschloch" und "weg" - also entlassen. Vogel habe "fix und fertig" auf der Physiobox gesessen. "Der ist eskaliert. Ich habe noch nie so ein Monster in der Kabine gesehen", sagt der Fußballer. "Das war geisteskrank." Hätte er "ein Messer gehabt, hätte er uns gemetzelt." Tische soll Ponomarew durch die Gegend "geschlagen" und "mit der Faust in den Kühlschrank" gehauen haben. Die Physiotherapeuten hätten in der Kabine fast geweint. Ob die Spieler mehr Geld wollten, soll der Präsident gefragt haben: "100.000 mehr, kein Problem." Die Datei wurde per WhatsApp verschickt.

Ponomarew gilt als extrem impulsiv. Bereits in der Vergangenheit war er negativ aufgefallen. Über seinen Ex-Trainer Norbert Meier schimpfte er bei Twitter: Er sei der "schlechteste Trainer in der KFC-Geschichte" gewesen, Ponomarews "größter Fehler beim KFC". Und damit aber nicht genug, er prophezeit: "Der KFC war seine letzte Station als Trainer in Deutschland."

Über Vogel hatte er übrigens bei dessen Vorstellung gesagt: "Seine Verpflichtung ist ein neuer, großer Schritt in unserer Entwicklung. Wir hatten zum ersten Mal die nötige Zeit, um den richtigen Mann für uns zu finden." Gleichzeitig sagte Ponomarew: "Wenn es uns an unser Ziel bringt, hole ich 18 Trainer. Warum nicht?"

Das Team wird vorerst von Assistenztrainer Stefan Reisinger betreut. "Wir sind uns sicher, dass er die Mannschaft bestens auf die kommenden Spiele vorbereiten und neue Impulse setzen kann", erklärte Ponomarew. Am Sonntag spielt der KFC ab 14 Uhr beim SV Meppen.