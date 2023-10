Cristiano Ronaldo trifft und trifft - mittlerweile aber auf bescheidenerem Niveau in Saudi-Arabien. Und auch in der EM-Qualifikation sind die Gegner der Portugiesen nicht die stärksten. Nach einem Doppelpack gegen die Slowakei sagt der Altstar, er halte nichts von Fristen für ein Karriereende.

Superstar Cristiano Ronaldo will sich auch nach der nächsten Qualifikation mit dem portugiesischen Nationalteam für ein großes Turnier keine Frist für das Ende seiner Fußballkarriere setzen. Mit zwei Treffern beim 3:2 gegen die Slowakei schoss der 38-Jährige den Europameister von 2016 am Freitagabend zur EM-Endrunde kommendes Jahr in Deutschland. "Es geht jetzt einfach nur noch Schritt für Schritt. Ich fühle mich gut", sagte Ronaldo anschließend. "Ich sage nicht, ich spiele noch bis ich 45 bin oder so, solche Fristen bringen nichts. Es geht einfach darum, jeden Moment zu genießen."

Ronaldo erzielte in seinem 203. Länderspiel die Treffer 124 und 125 für die Seleção. "Darüber bin ich sehr glücklich. Das ist eine Zahl, von der ich nie geglaubt hätte, dass ich sie mal erreiche", sagte er über die Zahl seiner Auftritte im Nationaltrikot. Zu Jahresbeginn war der Stürmerstar von Manchester United zu Al-Nassr nach Saudi-Arabien gewechselt.

"Jedes Mal, wenn man sich seine Zahlen ansieht, ist man überrascht. Dieser Typ scheint keine Limits zu haben", sagte Club-Manager Marcelo Salazar der Mediengruppe Münchner Merkur tz. "Er hat eine Menge Ambitionen. Man muss ihm die Möglichkeit bieten, seinen erstaunlichen Weg in der Welt des Fußballs fortzusetzen, und das haben wir getan."

Ronaldo trifft und trifft

In der eher schwächeren Liga Saudi-Arabiens, die jedoch mit reihenweise Stars aus europäischen Ligen gespickt wurde, misst sich Ronaldo nicht mehr regelmäßig mit den Besten der Welt. Doch er schießt noch regelmäßig Tore: In neun Ligaspielen kommt der Altstar auf zehn Treffer und führt die Torschützenliste an.

Auch Ronaldos Ausbeute in der EM-Qualifikation kann sich sehen lassen. Dort erzielte der 38-Jährige nach jetzt sieben Spieltagen sieben Treffer. Nur der Belgier Romelu Lukaku hat in der Quali bislang öfter getroffen (neunmal). Mit den besten der Welt hat sich Ronaldo jedoch auch in der Gruppe der Portugiesen nicht gemessen. Die Gegner dort hießen unter anderem Luxemburg, Liechtenstein und Island.