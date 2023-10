Es sind schlichtweg unvorstellbare Summen, die das "Forbes"-Magazin in einer Liste der bestbezahlten Fußballer ausweist. So verdient Superstar Cristiano Ronaldo in diesem Jahr 247 Millionen Euro oder umgelegt auf die Sekunde ca. 8 Euro. Hinter ihm folgt lange nichts, die Bundesliga ist abgeschlagen.

Cristiano Ronaldo ist laut eines "Forbes"-Berichts der aktuell bestbezahlte Fußballer der Welt. Nach Schätzungen des Wirtschaftsmagazins nimmt der portugiesische Superstar im Jahr 2023 insgesamt umgerechnet 247 Millionen Euro mit seinem Gehalt und Werbeeinnahmen ein. Ronaldo spielt seit Anfang des Jahres für Al-Nassr in Saudi-Arabien. Die Klubs der dort ansässigen Saudi Pro League lockten vor allem im Sommer Topspieler mit astronomischen Summen.

Vier Klubs der Liga werden vom saudischen Staatsfonds PIF kontrolliert. Die Vereine bieten ihren Stars neben sehr viel Geld auch noch viele andere Annehmlichkeiten. So erhielt der Brasilianer Neymar für seine Unterschrift in diesem Sommer noch einen privaten Fuhrpark, einen persönlichen Chauffeur und eine Luxus-Villa mit 25 Zimmern, etlichen Saunen und noch mehr Butlern. Es ist diese Dekadenz, die den Sport im Sommer auf den Kopf stellte und nun auch die Rangliste.

Nur ein Bundesliga-Spieler schafft es in die Liste

Entsprechend schafften es in der Liste der top bezahlten Kicker weitere Profis von Klubs des Landes auf die vorderen Plätze. Nach Argentiniens Weltmeisterkapitän Lionel Messi, der in den USA bei Inter Miami spielt und insgesamt auf 128 Millionen Euro kommen soll, folgt der Brasilianer Neymar von Al-Hilal (106 Mio.) vor Kylian Mbappe von Paris St. Germain (104 Mio). Fünfter ist Karim Benzema (101 Mio.) von Al-Ittihad in Saudi-Arabien.

Während Manchester Citys Starstürmer Erling Haaland mit ermittelten 55 Millionen Euro auf Rang sechs folgt, dahinter platzieren sich mit Liverpools Mohamed Salah, dem ebenfalls in Saudi-Arabien spielenden Sadio Mané und Kevin De Bruyne vom englischen Meister City weitere Hochkaräter. Erst dann kommt der erste Bundesliga-Profi Bayern Münchens Topzugang Harry Kane sortiert sich laut Forbes als Zehnter ein und soll rund 34 Millionen Euro vom Klub und seinen Werbepartnern erhalten. Den Abschluss der Liste bildet Robert Lewandowski, den es vergangenen Sommer von Bayern nach Barcelona zog.

Insgesamt werden die elf bestbezahlten Fußballspieler der Welt laut des Berichts fast 950 Millionen Euro vor Steuern und Beratergebühren verdienen. Dies sei ein Zuwachs von enormen 53 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.