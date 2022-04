Jürgen Klopp bleibt mit seinem FC Liverpool weiter im Titelrennen in der Premier League. Sein Team schafft dank einer Leistungssteigerung einen Derbysieg gegen den FC Everton. Dessen Torwart macht dem FC Liverpool das Leben schwer. Klopp würdigt die taktische Leistung.

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp war nach dem hart erkämpften 2:0 (0:0) seines Teams gegen den FC Everton erleichtert. "Gott sei Dank hat das Spiel zwei Hälften", sagte der 54-Jährige nach dem Derbysieg im BBC-Interview. "Wir haben in der ersten Halbzeit nicht gerade gut gespielt." Nach der Pause habe sich seine Elf stark gesteigert. "Die Tore waren wunderbar", schwärmte Klopp. Andy Robertson (62. Minute) und der frühere Wolfsburger Divock Origi (85.) trafen in Anfield für die Reds. Die Gastgeber waren von Anfang an spielerisch überlegen, taten sich gegen den defensiv ausgerichteten Stadtnachbarn jedoch lange schwer. So kam es in der ersten Hälfte kaum zu Chancen.

Dass es der abstiegsgefährdete FC Everton seinen Reds schwer machen würde, war dem Liverpool-Coach schon vorher klar. "Wir haben das erwartet, aber wir haben nicht gut reagiert", sagte er. "Wenn jemand denkt, dass wir durch diese Spiele fliegen, kann ich mich nur entschuldigen, das wird nicht passieren." Everton stand tief und machte es dem Tabellenzweiten so schwer. "Wir waren nicht schnell genug. Wir haben den Ball in den Raum gespielt, wo sie neun Spieler hatten. In der zweiten Halbzeit waren wir viel direkter und haben ihnen viel mehr Probleme bereitet."

"Ich bin wirklich glücklich"

Und dann war da noch der gegnerische Torwart, der seinem Team das Leben schwer machte. Und das nicht zuvorderst durch spektakuläre Paraden, wie Klopp ausführte. "Es ist schwierig. Für jeden Abstoß braucht Jordan Pickford fünf Minuten, also konnten wir keinen Rhythmus finden, den man braucht, um einen tief stehenden Block zu knacken." Man habe mit dieser Taktik gerechnet, aber nicht gut darauf reagiert. Am Ende eines komplizierten Tages, an dem es auch noch Diskussionen über mehrere Strafraumszenen auf beiden Seiten gab, stand dann aber eben doch wieder ein Sieg.

"Die Anzahl der Siege, die wir in den letzten Monaten errungen haben, ist Wahnsinn. Da muss man hart für arbeiten. Das haben die Jungs wieder getan. Ich bin wirklich glücklich", verabschiedete sich Klopp vom Merseyside-Derby. Es ist der war der 23. Sieg im 32. Saisonspiel, von den 13 Ligapartien in diesem Jahr gewann der FC Liverpool elf. Gegen den FC Chelsea von Thomas Tuchel hatte es Anfang Januar ein 2:2 gegeben, zuletzt trennte sich Klopps Team in einem spektakulären Spitzenspiel 2:2 von Manchester City.

Fünf Spiele vor Saisonende hat Liverpool einen Punkt Rückstand auf Tabellenführer Manchester City. Die Chance, eine grandiose Aufholjagd mit der Meisterschaft zu krönen, ist weiterhin vorhanden. Anfang des Jahres betrug der Rückstand auf den Titelverteidiger noch 13 Punkte.