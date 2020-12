Jürgen Klopp wendet sich mit einer emotionalen Weihnachtsbotschaft an die Fans seines FC Liverpool. Der Welttrainer findet klare, eindringliche Worte zur andauernden Pandemie - und offenbart Erinnerungen an ganz besondere Tage.

Jürgen Klopp ist der beste Trainer der Welt, im zweiten Jahr nacheinander wurde der Coach des FC Liverpool von Kollegen und Spielern zuletzt hochoffiziell dazu gewählt. Den Anhängern seines Klubs schenkte Klopp im Sommer den Meistertitel, auf den Verein und Fans 30 lange Jahre hatten warten müssen. Der Champions-League-Titel aus dem Vorjahr verblasste da etwas. Doch Klopps Größe, seine gewaltige Popularität, rührt nicht nur von seinen sportlichen Qualitäten und der titel gefüllten Vita, sondern auch von den klaren Worten, die der Fußball-Lehrer sendet. Und dort reiht sich Klopps Weihnachtsbotschaft in einem Jahr ein, das bei weitem nicht nur für Fußballfans und Fußballschaffende war.

In dem 3:30 Minuten langen Clip, der auf der Homepage des englischen Meisters veröffentlicht wurde, mahnt der "Boss", wie sie Klopp in Liverpool nennen: "Das Jahr startete gut, richtig gut", erinnert sich Klopp an die Zeit vor dem plötzlichen Stillstand des europäischen Fußballs im März. "Und dann kam Covid-19 und hat alles gestoppt. Und wir sind noch immer mittendrin in der Pandemie. (...) Unser normales Leben, wie auch immer das vorher war, haben wir vielleicht nicht genug geschätzt. Was wir gelernt haben, ist: Sei dankbar für das, was du hast! Es kann sich in einer Minute verändern..."

"Nichts gut an dieser Situation"

Klopp selbst hatte schon im März die richtigen Worte zur Situation gefunden: "Ich habe bereits gesagt, dass Fußball immer das Wichtigste unter den unwichtigen Dingen ist. Heute sind Fußball und Fußballspiele überhaupt nicht mehr wichtig", schrieb der deutsche Coach in einem Beitrag auf der Homepage des Champions-League-Siegers von 2019. "Natürlich möchten wir nicht vor einem leeren Stadion spielen und wir möchten nicht, dass Spiele oder Wettbewerbe ausgesetzt werden. Wenn dies jedoch dazu beiträgt, dass eine Person gesund bleibt - nur eine -, werden keine Fragen gestellt." Der FC Liverpool führte die englische Liga da schon praktisch uneinholbar an.

"Es gibt so viele Menschen da draußen, die viel größere Probleme haben, deswegen würde ich es wirklich beschämend finden, wenn ich über 'meine Probleme' sprechen würde", sagte der Welttrainer im Juni "Sports Center". "Derzeit ist nichts gut an dieser Situation - außer vielleicht, was wir daraus lernen können."

"Einer der größten Tage meines Lebens"

Später kritisierte er den medialen Umgang mit dem Virologen Christian Drosten heftig: "Wir sind alle keine Medienprofis - zumindest sind wir nicht als solche geboren worden", mahnt Klopp, "also soll man uns auch verdammt nochmal nicht so behandeln. Wenn dann mich, aber nicht einen Virologen, der glücklicherweise die meiste Zeit seines Lebens im Labor verbracht hat und uns jetzt hilft, aus der Situation rauszukommen."

Als Folge der Corona-Pandemie musste Klopp die erste Meisterschaft des Klubs seit 1990 ohne Fans feiern, dennoch war der Tag des Titelgewinns, den der Trainer im Kreise seiner Mannschaft verbrachte, "einer der größten Tage in meinem Leben". Fans durften erstmals am 6. Dezember beim 4:0 gegen Wolverhampton wieder an die Anfield Road. Für Klopp ebenfalls ein Tag, den er nie vergessen wird: "Diese Atmosphäre wieder zu spüren, hat das Spiel zu einem gemacht, das wir niemals vergessen werden. Wir haben Erinnerungen gesammelt."

Einblick gab Klopp auch in die eigenen Weihnachtserinnerungen: "In meiner Familie war es die Tradition, dass wir alle singen und ein Instrument spielen mussten. Am Anfang habe ich Xylofon gespielt, später habe ich Keyboard spielen gelernt. Erst danach haben wir die Geschenke bekommen. Tolle Erinnerungen! Ich habe es geliebt!"