Nach dem Pokalspiel des Hamburger SV bei Rot-Weiss Essen gibt es schwere Vorwürfe von Gäste-Fans. Sie sagen, es habe "unverhältnismäßige und übergriffige Kontrollen" gegeben. Der Revierklub wehrt sich dagegen. Nun äußert sich auch der HSV.

Anhänger des Zweitligisten Hamburger SV haben Vorwürfe gegen das Verhalten des Sicherheitspersonals vor dem Pokal-Spiel bei Rot-Weiss Essen erhoben. Es habe "unverhältnismäßige und übergriffige Kontrollen" gegeben, schrieb die Fanhilfe Nordtribüne auf ihrer Internetseite. Anhänger hätten über Griffe in den Intimbereich berichtet, hieß es weiter.

Der Revierklub wies die Vorwürfe zurück. "Die Einlasskontrollen wurden allesamt im Rahmen der rechtlichen Rahmenbedingungen und des Qualifizierungskonzeptes für den Sicherheits- und Ordnungsdienst des DFB durchgeführt", teilte RWE mit. Zuvor hatten Internetportale der Funke-Mediengruppe über die Stellungnahme von Essen berichtet.

Der Hamburger SV teilte auf Anfrage mit, dass er mit den Betroffenen im Austausch stehe und dabei sei, die Thematik weiter aufzuarbeiten. "Die Betroffenen haben unsere Fanbetreuer direkt vor Ort kontaktiert oder sich an den Supporters Club gewandt. Auch die Fanhilfe wurde kontaktiert. Viele haben sich auch im Nachgang via Mail gemeldet", sagte ein Sprecher des Klubs.

14 Pyro-Gegenstände gefunden

Laut RWE hatte das Personal zunächst neun pyrotechnische Gegenstände gefunden. Daraufhin seien die Kontrollen verstärkt worden, wodurch unter anderem insgesamt 14 Pyro-Gegenstände gefunden worden waren. "Einige Fans störten die Einlassphase und behinderten den Ordnungsdienst bei der weiteren Durchsuchung. Durch starke Polizeikräfte wurde der Kontrollbereich daher vorübergehend geräumt", hieß es vom Drittligisten weiter.

Die Fanhilfe Nordtribüne sprach "allen Betroffenen" Solidarität aus. Besucherinnen und Besucher "des Gästeblocks unter Generalverdacht zu stellen und sie derart in ihrer Intimsphäre zu verletzen, ist absolut nicht verhältnismäßig und auch nicht rechtens. Auch das Auffinden von einzelnen verbotenen Gegenständen rechtfertigt diese Grenzüberschreitung nicht." Der HSV war durch das 4:3 in der Verlängerung in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen.