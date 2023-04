Eine "ganz; ganz bittere Diagnose" muss Fortuna Düsseldorf verkünden, nachdem Trainer Daniel Thioune die Einheit am Samstagmorgen vorzeitig abgebrochen hat. Mittelfeldspieler Jorrit Hendrix verletzt sich schwer am Arm und muss noch am selben Tag operiert werden.

Eigentlich stand bei Fortuna Düsseldorf eine ganz gewöhnliche Trainingseinheit auf dem Plan. Am Vorabend hatte der Zweitligist mit dem 2:2 gegen den Hamburger SV einen Rückschlag im Aufstiegsrennen hinnehmen müssen, nun sollten die Reservisten und Ersatzspieler auch noch ihre Belastung bekommen. Das sogenannte Spiel-Ersatz-Training. Dann aber verletzte sich Jorrit Hendrix so schwer, dass er mit Krankenwagen in eine Klinik gebracht werden musste. "Ich musste das Training abbrechen", sagte F95-Trainer Daniel Thioune anschließend: "Es sieht nicht gut aus."

Die Diagnose folgte wenig später, Hendrix fällt mit einer "komplexen Fraktur des rechten Unterarms" bis auf Weiteres aus, wie der Klub mitteilte. "Noch heute" soll der Niederländer operiert werden, eine Rückkehr noch in dieser Saison scheint ausgeschlossen. Der 28-Jährige hatte die Partie gegen den HSV aufgrund einer Gelbsperre verpasst, hatte sich aber in den vergangenen Wochen einen Stammplatz erarbeitet. Nun droht dem Mittelfeldspieler ein bitterer Abschied aus Düsseldorf, denn sein Vertrag läuft nach dieser Spielzeit aus.

Doch was war eigentlich passiert? Übereinstimmenden Berichten zufolge war Hendrix mit seinem Teamkollegen Nicolas Gavory zusammengerauscht und anschließend mit lauten Schmerzensschreien zu Boden gegangen. Sofort eilte das medizinische Personal zum Verletzten, der offenbar unglücklich auf den Arm gefallen war. "Einige meiner Kollegen und die Spieler haben vernommen", sagte Thioune, "dass es geknackt hat." Zweikampfgegner Gavory sei schockiert gewesen, habe mehrfach versucht, den Ablauf zu erklären.

Kurz darauf fuhr dann auch schon der Krankenwagen auf dem Trainingsgelände der Fortuna vor. Hendrix wurde nach längerer Behandlung auf dem Rasen per Golfkart abtransportiert und in das Rettungsmobil gebracht. Im Krankenhaus bestätigten sich dann die Befürchtungen, die Thioune geäußert hatte: Knochenbruch, Operation, lange Pause. "Die Diagnose ist da, und sie ist ganz ganz bitter", twitterte die Fortuna und schloss ihre Nachricht mit den Worten: "Gute Besserung, Jorrit".