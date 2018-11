Sport

Duell der Bundesliga-Absteiger: Lasogga schießt HSV zur Tabellenführung

Der Hamburger SV ist der neue Spitzenreiter in der 2. Fußball-Bundesliga. Die Hanseaten besiegen im Duell der Erstliga-Absteiger den 1. FC Köln. Pierre-Michel Lasogga sorgt für späten Jubel im Volksparkstadion.

Pierre-Michel Lasogga hat den Hamburger SV im Gipfeltreffen der 2. Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Köln an die Tabellenspitze geschossen. Mit seinem sechsten Saisontreffer in der 86. Minute entschied der 26-Jährige das Duell der Bundesliga-Absteiger hochverdient mit 1:0 (0:0). Er bescherte damit seinem neuen Trainer Hannes Wolf eine perfekte Heimpremiere und machte Club-Legende Uwe Seeler das ideale Geschenk zu dessen 82. Geburtstag.

Zudem gewann er auch das Duell gegen Kölns Zweitliga-Toptorjäger Simon Terodde. Durch den dritten Heimerfolg vor 53.876 Zuschauern übernahmen die Hanseaten mit 24 Punkten die Spitze vor dem Stadtrivalen FC St. Pauli. Die Kölner (21) rutschten nach dem vierten Spiel ohne Sieg auf Platz drei.

Beide Trainer stellten im Vergleich zu den Pokal-Spielen in der vergangenen Woche jeweils auf einer Position um. HSV-Trainer Hannes Wolf ersetzte in der Viererkette den gesperrten David Bates durch Leo Lacroix. Sein FC-Kollege Markus Anfang brachte den gegen Schalke 04 (5:6 i.E.) geschonten Terodde (13 Tore) für Jhon Cordoba. Damit war alles bereitet für das Duell zwischen dem Kölner Zweitliga-Toptorjäger (13 Tore) und der HSV-Angriffshoffnung Lasogga (5 Tore) kommen. Doch von den beiden Sturm-Protagonisten war zunächst nicht sonderlich viel zu sehen. Terodde war in der HSV-Abwehrreihe von Lacroix und Rick van Drongelen abgemeldet. Lasogga schaffte es immer wieder, Plätze für seine Angriffspartner Jann-Fiete Arp und Khaled Narey zu schaffen.

Der HSV erspielte sich von Beginn an ein Übergewicht. Doch erst nach einer Viertelstunde wurde es erstmals brenzlig vor dem Kölner Tor. Narey scheiterte nach starker Vorarbeit von Douglas Santos an FC-Schlussmann Timo Horn. Sekunden später hatten die Kölner Glück, als Schiedsrichter Christian Dingert ein klares Handspiel im Strafraum von Rafael Czichos nach einem Schuss von Narey nicht ahndete. Die beste Chance vor der Pause hatte Talent Arp (28.), der aus 20 Metern den Außenpfosten traf. Von den Gästen war indes nichts zu sehen.

Auch nach dem Wechsel gaben die Gastgeber den Ton an, ohne wirklich klare Torchancen zu haben. Erst langsam steigerten die Kölner ihre Bemühungen nach vorn. Marco Högers Schuss (58.) nach dem ersten Eckball der Rheinländer klärte Narey geradeso auf der Linie des HSV-Tors. Das Spiel wurde nun offener. Die Torszenen häuften sich. Douglas Santos (67.) und der eingewechselte Hee-Chan Hwang (74.) scheiterten jeweils am FC-Keeper Horn. Serhou Guirassy (70.) sorgte noch einmal für Gefahr vor dem HSV-Tor. Doch dann kam der Auftritt von Lasogga, der nach einem Schuss von Douglas Santos abstaubte.

Quelle: n-tv.de