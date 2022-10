Lange Zeit rennt Liverpool gegen das drohende Unentschieden gegen den Abstiegskandidaten Leeds United an. Torhüter Illan Meslier hält seinen Klub im Spiel und dann, wenige Minuten vor Schluss, kommt es für Jürgen Klopp und seine Mannschaft knüppeldick. An der Spitze rennen andere Klubs davon.

Was für ein Desaster für Jürgen Klopp. Der deutsche Trainer des FC Liverpool drehte sich hilflos grinsend ab, wollte nicht mehr hinschauen. Nach der Niederlage beim Tabellenletzten Nottingham Forest in der vergangenen Woche patzten sie erneut. Die strauchelnden Reds verloren an der Anfield Road mit 1:2 (1:1) gegen den kriselnden Tabellen-18. Leeds United.

Es waren gerade vier Minuten gespielt, als Rodrigo Moreno einen völlig verunglückten Rückpass von Joe Gomez aufnahm und mühelos einschob. Im zwölften Saisonspiel kassierte das Klopp-Team zum achten Mal das 0:1. Stürmerstar Mo Salah gelang zwar der schnelle Ausgleich (14.), kurz vor Schluss besiegelte aber Crysencio Summerville (89.) die Heimpleite des Champions-League-Achtelfinalisten. Klopp wollte nicht mehr hinschauen.

City siegt ohne Haaland

Bereits am Nachmittag hatte Manchester City zumindest vorübergehend die Tabellenführung in der Premier League übernommen. Der englische Fußball-Meister siegte bei Leicester City mit 1:0 (0:0). Das Siegtor für die Gäste erzielte der frühere Wolfsburger Kevin de Bruyne per direktem Freistoß in der 49. Minute.

City-Trainer Pep Guardiola musste erstmals in der Premier League auf Stürmerstar Erling Haaland verzichten. Kein Wunder, dass sich Guardiola über den Auswärtserfolg freute: "Es ist ein großer Sieg für Manchester City." Der 22 Jahre alte Stürmer-Star Haaland hatte am Dienstag im Champions-League-Spiel bei seinem Ex-Club Borussia Dortmund einen Schlag auf den Fuß bekommen. Guardiola sagte, dass Haaland auch beim anstehenden Champions-League-Spiel gegen Sevilla nicht dabei sein werde.

Man habe sich schließlich schon qualifiziert, meinte der Coach und stellte eine Rückkehr im Premier-League-Heimspiel am nächsten Samstag gegen den FC Fulham in Aussicht. "Wir haben bis dahin sieben Tage, wir werden sehen." Mit nun 29 Punkten nach zwölf Spielen führt Manchester City die Tabelle an, kann am Sonntag aber wieder vom FC Arsenal (28) überholt werden. Die Nordlondoner empfangen Aufsteiger Nottingham Forest (15 Uhr/Sky).

Newcastle mischt die Liga auf

Der FC Chelsea (21 Punkte) ist weit weg von der Tabellenspitze. Die Londoner verloren am Samstag ihr Auswärtsspiel bei Brighton & Hove Albion mit 1:4 (0:3). Nationalspieler Kai Havertz traf für die Gäste zwar kurz nach der Pause, doch aus der Chelsea-Aufholjagd wurde nichts. Der neue Chelsea-Trainer Graham Potter sah bei seiner Rückkehr ins Falmer Stadium in Brighton kein Land. "Ja, natürlich ist das schmerzhaft", sagte Potter, der beim Londoner Klub Thomas Tuchel ersetzt und sich vorher an der britischen Südküste einen Namen gemacht hatte.

Der Scheich-Klub Newcastle United präsentierte sich erneut in guter Verfassung und besiegte Aston Villa mit 4:0 (1:0). Die Elstern aus Englands Norden sind somit bereits ein Jahr nach der Übernahme durch eine saudische Investorengruppe auf Kurs Champions League. Mit 24 Punkten stehen sie aktuell auf Position vier der Tabelle.