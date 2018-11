Sport

Stichelei bei Instagram: Lisa Müller entschuldigt sich bei Niko Kovac

Die späte Einwechselung ihres Mannes Thomas missfällt Lisa Müller. Im Internet meckert sie deshalb über Niko Kovac, den Trainer des Fußball-Bundesligisten FC Bayern. Der kleine Seitenhieb schlägt hohe Wellen. Nun ist aber anscheinend wieder alles in Ordnung.

Lisa Müller hat den Münchner Fußballtrainer Niko Kovac um Entschuldigung gebeten. Der FC Bayern teilte auf seiner Heimseite mit, die Ehefrau des deutschen Nationalspielers Thomas Müller sei am späten Samstagnachmittag direkt nach dem 1:1 in Bundesligaheimspiel gegen den SC Freiburg noch in der Allianz Arena deshalb auf den Coach zugegangen. Kovac habe ihre Entschuldigung angenommen.

Die ganze Aufregung war einem Spruch bei Instagram geschuldet. Lisa Müller hatte ein Foto gepostet, das Kovac am Spielfeldrand mit ihrem Mann zeigt, bevor dieser in der 71. Spielminute eingewechselt wurde. Dazu schrieb sie: "Mehr als 70 Min bis der mal nen Geistesblitz hat." Der Beitrag ist inzwischen gelöscht.

Als Kovac in der Pressekonferenz nach dem Spiel gefragt wurde, was er zur Aktion von Lisa Müller sage, antwortete er: "Nichts" - und lächelte. Thomas Müller wirkte nicht erfreut über die Aktion. "Ich habe es gerade mitbekommen. Das war aus der Emotion heraus, ich finde es im Nachhinein nicht unbedingt super", sagte der dem Sender Sky. "Sie liebt mich halt, was soll ich machen?", sagte er.

Quelle: n-tv.de