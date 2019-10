Guardiolas Manchester City hinkt in der Premier League Spitzenreiter Liverpool hinterher, im Ligapokal ist aber das Viertelfinale erreicht.

Colchester United und Crawley Town: Wer diese Fußballvereine kennt, muss ein Fan des unterklassigen englischen Fußballs sein. Aber einer der Viertligisten steht nun im Viertelfinale des Ligapokals - wie Meister Manchester City.

Der englische Fußball-Meister Manchester City hat im Ligapokal erwartungsgemäß das Viertelfinale erreicht. In der Runde der letzten 16 bezwang der Titelverteidiger den zuletzt arg gebeutelten Ligakonkurrenten FC Southampton mühelos mit 3:1 (1:0). In Manchester rehabiliterte sich Southampton zumindest ein Stück weit für die 0:9-Schmach im Ligaspiel gegen Leicester City, war letztlich aber chancenlos. Für City trafen die argentinischen Nationalspieler Nicolas Otamendi (20.) und Sergio Agüero (38./56.), Southampons Jack Stephens (75.) gelang nur noch Ergebniskosmetik.

Schier grenzenlos war der Jubel bei zwei Außenseitern: Viertligist Colchester United zog durch ein 3:1 (1:1) beim klassengleichen Crawley Town ebenso erstmals in der Klubgeschichte ins Viertelfinale ein, wie Oxford United. Der Drittligist rang den Ligakonkurrenten AFC Sunderland 4:3 im Elfmeterschießen nieder. Nach 90 Minuten hatte es in der Universitätsstadt 1:1 (1:0) gestanden.

In der nächsten Runde stehen zudem der zweimalige Ligapokal-Finalist FC Everton (2:0 gegen FC Watford) und Leicester City, das sich bei Drittligist Burton Albion 3:1 (2:0) durchsetzte. In zwei Achtelfinal-Topspielen stehen sich am Mittwoch Champions-League-Sieger FC Liverpool und der FC Arsenal sowie der FC Chelsea und Manchester United gegenüber.