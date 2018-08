Sport

Foden beeindruckt Guardiola: ManCity bejubelt Titel und Top-Talent

Josep Guardiola und Manchester City gewinnen gegen den FC Chelsea mit dem Supercup den ersten Titel der neuen Saison. Eine Woche vor dem Ligastart ist der Meister bereits wieder in einer überzeugenden Form und feiert ein 18 Jahre altes Eigengewächs.

Josep Guardiola hatte allen Grund zu ausgelassenem Jubel. Der Spanier strahlte, überwältigt von der Darbietung seiner Mannschaft. Manchester City bewies beim Supercup-Sieg gegen Pokalsieger FC Chelsea eine Woche vor Saisonstart eine beeindruckende Frühform. Die Botschaft an die Konkurrenz war klar erkennbar: Der Titel in der englischen Premier League läuft auch 2018/19 nur über die Citizens. Das 2:0 (1:0) im Londoner Wembley-Stadion im Duell um den Community Shield unterstrich vor allem die Kaderbreite des englischen Meisters.

In Abwesenheit des belgischen WM-Dritten Kevin De Bruyne und des Spaniers David Silva beeindruckte Eigengewächs Phil Foden mit der Vorlage zum 1:0 von Sergio Agüero. Auch sonst gefiel der 18-Jährige im Mittelfeld mit Spielwitz. Ein Sonderlob des City-Teammanagers war ihm danach sicher. "Er war letzte Saison schon bereit, jetzt ist er noch ein Jahr reifer. Es ist so toll, einen weiteren Spieler mit seinem Talent zu haben. Er ist City-Fan und Mancunian (gebürtig aus Manchester, Anm. d. Red.) und das tut uns sehr gut", sagte Ex-Bayern-Coach Guardiola. Die deutschen Nationalspieler Leroy Sane und Ilkay Gündogan kamen jeweils eine Halbzeit zum Einsatz.

Mit zwei Toren zum Matchwinner avancierte Stürmer Agüero, der das frühe WM-Aus mit Argentinien offenbar verdaut hat. Gegen Chelsea schoss der 30-Jährige seine Treffer Nummer 200 und 201 für City. Damit unterstrich der zuletzt oft verletzte Angreifer seinen Stellenwert im Luxuskader des englischen Champions. "Sergio ist ein besonderer Typ. Sein Knie ist jetzt perfekt, er ist in sehr gutem Zustand und mit guter Laune zurückgekommen. Das Wichtigste aber ist: er schießt Tore und kreiert Chancen", sagte Guardiola und lobte seinen Schützling. In Gabriel Jesus, der erst kürzlich seinen Vertrag bis 2023 verlängerte, verfügt City über mehr als nur eine Alternative.

Zurückhaltende Transferaktivitäten

Auf dem Transfermarkt hielt sich Manchester City in diesem Sommer bislang zurück. Einzig für den Algerier Riyad Mahrez wurde auf die üppigen Finanzmittel im eigenen Haus zurückgegriffen, umgerechnet 67,8 Millionen Euro überwiesen die Citizens an Leicester City. Auf der Abgangsseite stehen bislang ausschließlich Ergänzungsspieler, deren prominentester Vertreter noch Yaya Toure ist. Dessen sportlicher Wert war in der vergangenen Saison jedoch überschaubar.

Dass die Titelverteidigung in der Premier League dennoch ein schweres Unterfangen ist, zeigt ein Blick in die Geschichtsbücher. Der letzte Klub, der seinen Titel erfolgreich verteidigte, war Stadtrivale Manchester United im Jahr 2009. Manchester City scheiterte in jüngerer Vergangenheit bereits 2013 und 2015 an diesem Vorhaben.

Erschwert wird der Blick auf die heimische Liga durch die Ambitionen in der Champions League. Nach dem Viertelfinal-Aus in der vergangenen Saison gegen Jürgen Klopps FC Liverpool wartet City weiterhin auf die erste Finalteilnahme in der Königsklasse. Dort zu glänzen und gleichzeitig den Hunger auf die Premier League zu bewahren, ist die Hauptaufgabe für Guardiola. Das Spielermaterial dafür, das zeigte der Supercup, hat er allemal.

