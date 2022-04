Der Nachfolger von Interimstrainer Ralf Rangnick ist gefunden: Manchester United verpflichtet Erik ten Hag als neuen Chefcoach. Der Niederländer kommt von Ajax Amsterdam und soll wieder einmal einen erfolgreichen Neuanfang beim Premier-League-Klub starten.

Erik ten Hag wird der neue Trainer von Manchester United und folgt damit auf Interimstrainer Ralf Rangnick. Das teilte der Premier-League-Klub mit. Der Vertrag des Niederländers startet - vorbehaltlich der Erteilung eines Arbeitsvisums für Großbritannien - am Ende dieser Saison und ist bis 2025 datiert. Zudem gibt es die Option auf eine Verlängerung um ein weiteres Jahr.

Der 52-Jährige ist derzeit noch Trainer von Ajax Amsterdam, wo er seit Dezember 2017 tätig ist. "In den vergangenen vier Jahren bei Ajax hat Erik ten Hag bewiesen, dass er einer der aufregendsten und erfolgreichsten Trainer in Europa ist", sagte Klubdirektor John Murtough laut Vereinsmitteilung. "Er ist bekannt für den attraktiven, offensiven Fußball seiner Mannschaft und sein Engagement für die Jugend." Ten Hag war von 2013 bis 2015 Trainer von Bayern München II, bevor er zum FC Utrecht wechselte und schließlich weiter zu Ajax, wo er zwei Meisterschaften gewann und mit dem jungen Team auch in der Champions League beeindruckte - sich in der Gruppenphase auch gegen Borussia Dortmund durchsetzte.

Der Niederländer sagte: "Es ist eine große Ehre, zum Manager von Manchester United ernannt zu werden, und ich freue mich riesig auf die vor mir liegende Herausforderung. Ich kenne die Geschichte dieses großartigen Vereins und die Leidenschaft der Fans, und ich bin fest entschlossen, eine Mannschaft aufzubauen, die in der Lage ist, den Erfolg zu erzielen, den sie verdient." Daran hapert es seit Jahren, zuletzt war Ole Gunnar Solskjaer im November nach knapp drei Jahren entlassen worden, es folgte Rangnick, der ab der kommenden Saison als Berater für den Klub tätig sein wird. Wobei die genaue Definition seiner Rolle noch offen ist.

Manchester United ist derzeit Tabellen-Sechster der Premier League und kämpft um die Teilnahme an den europäischen Wettbewerben. Die großen und erfolgreichen Zeiten unter Trainer-Legende Alex Ferguson sind lange vorbei. Der Schotte war von 1986 bis 2013 Chefcoach von United, mit ihm holte der Klub 13 Meisterschaften, war zweimal Champions-League-Sieger und einmal Klub-Weltmeister.