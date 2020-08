Im Finale der Champions League gibt es für den VfL Wofsburg das Wiedersehen mit Angstgegner Olympique Lyon: Das Team um Dzsenifer Maroszan setzt sich im französischen Duell gegen Paris St. Germain knapp durch. Das Spiel ist geprägt von viel Kampf und Platzverweisen - und einem positiven Corona-Test.

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg treffen im Finale der Champions League auf den Titelverteidiger Olympique Lyon. Der Seriensieger setzte sich im umkämpften französischen Halbfinale gegen Paris St. Germain 1:0 (0:0) durch.

Kapitänin Wendie Renard (67.) sorgte in Bilbao für die Entscheidung zugunsten von OL mit Dzsenifer Marozsan in der Startelf. Unmittelbar zuvor hatte bei PSG Sara Däbritz' Mittelfeldkollegin Grace Geyoro die Gelb-Rote Karte gesehen. Auch Lyon-Stürmerin Nikita Parris (75.) handelte sich einen Platzverweis ein.

Der sechsmalige Titelträger Lyon steht zum fünften Mal in Serie im Finale, die jüngsten vier Endspiele entschied das Ensemble aus Weltklassespielerinnen alle für sich. Zweimal (2016 und 2018) war dabei Wolfsburg der unterlegene Finalgegner. Auch in den Spielzeiten 2017 und 2019 ließ das internationale Starensemble die Titelträume der Wolfsburgerinnen zerplatzen - allerdings schon im Viertelfinale.

Positiver Corona-Test bei PSG vor dem Spiel

Der VfL, Champions-League-Sieger von 2013 und 2014, hatte am Vortag sein Halbfinale gegen den FC Barcelona mit 1:0 (0:0) gewonnen. Der deutsche Meister und Pokalsieger steht zum fünften Mal im Endspiel um Europas Fußball-Krone. Vor dem großen Showdown um die begehrte Trophäe stand für die Wölfinnen heute zunächst Regeneration und Ablenkung auf dem Programm, der im nächsten Jahr scheidende VfL-Coach Stephan Lerch aber wird viel Zeit am Laptop verbringen. "Dieses Spiel gibt eine Menge her", kündigte der 36-Jährige die kritische Analyse knappen Sieges über Barcelona an. Gerade das Defensiv-Verhalten, aber auch das teils arg schludrige Offensivspiel ließ zu wünschen übrig.

Vor Anpfiff der Partie zwischen Lyon und PSG hatte derweil ein positiver Corona-Test bei den Pariserinnen für Aufregung gesorgt. Die namentlich nicht genannte Spielerin wurde von der Mannschaft isoliert und nahm gemäß Uefa-Protokoll nicht am Halbfinale teil.