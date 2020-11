Eigentlich schien das Kapitel DFB-Team für Mario Götze bereits beendet. Doch mit seinem Wechsel zur PSV Eindhoven und starken Leistungen dort haben sich die Chancen für ein Comeback wieder leicht erhöht. Lothar Matthäus hält die Diskussionen über eine Rückkehr derweil für unangebracht.

Für Lothar Matthäus ist Mario Götze - trotz ersten guten Wochen bei seinem neuen Arbeitsgeber PSV Eindhoven - aktuell kein Kandidat für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. "Da Mario im Grunde das Tempo fehlt, sehe ich ihn erst einmal nicht als Verstärkung in der Nationalmannschaft", argumentiert der Rekordnationalspieler in seiner Sky-Kolumne.

Er freue sich zwar, dass Götze eine "fußballerische Heimat" gefunden habe, in der er sich "offensichtlich sehr wohl fühlt und sehr gute Leistungen bringt", Matthäus sieht den 28-Jährigen aber dennoch nicht auf dem gleichen Niveau wie die aktuelle Konkurrenz in der Offensive. "Ich denke, dass Löw aber vor allem in der Offensive nicht die allergrößten Sorgen hat", so der Weltmeister von 1990.

Löw ist "alles zuzutrauen"

Löw sei jedoch "alles zuzutrauen", da er ein Trainer sei, der zu den Spielern stehe, denen er die größten Erfolge zu verdanken habe. Eine Einschätzung, die zumindest Thomas Müller, Mats Hummels und Jérôme Boateng so nicht unbedingt teilen werden. "Mario gehört allein durch seinen Sieg-Treffer im WM-Finale 2014 zu dieser Kategorie", schrieb Matthäus weiter.

Ein mögliches Comeback in der DFB-Elf stand wieder im Raum, nachdem sich der Bundestrainer zuletzt positiv über die Entwicklung des ehemaligen Dortmunders geäußert hatte. Löw sagte, er habe mit dem WM-Helden von Rio de Janeiro in den letzten Wochen "immer wieder Kontakt" gehabt, und schwärmte außerdem, dass Götze "sehr frisch und sehr agil" wirke. Dem "Sportbuzzer" sagte der Bundestrainer jüngst: "Wir verlieren ihn nicht aus den Augen, ganz klar." Nationalelf-Manager Oliver Bierhoff drückte allerdings auf die Bremse: "Zurzeit besteht noch kein Handlungsbedarf."

Auch Götze hatte bekräftigt, dass er das Thema Nationalmannschaft längst noch nicht abgehakt hat. "Definitiv möchte ich wieder zurück", hatte er gesagt. Gegenüber der "Bild"-Zeitung präzisierte er: "Ich würde mich freuen, wieder für die Nationalmannschaft auflaufen zu dürfen. Die EM ist ein großer Traum für mich, gerade weil ich beim vergangenen WM-Turnier 2018 erstmals nicht dabei war." Das letzte von bislang 63 Länderspielen, dabei erzielte er 17 Tore, liegt bereits knapp drei Jahre zurück.