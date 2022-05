Niko Kovac ist zurück in der Bundesliga. Der ehemalige Coach von Bayern München übernimmt nach seinen Lehrjahren in Monaco das Traineramt in Wolfsburg. Der 50-Jährige soll die Elf vom Mittellandkanal zurück in die Nähe der nationalen Spitze führen.

Niko Kovac kehrt nach seiner durchwachsenen Zeit bei AS Monaco in die Fußball-Bundesliga zurück. Der 50-jährige Berliner übernimmt den VfL Wolfsburg. Der ehemalige Trainer von Bayern München und Eintracht Frankfurt unterschrieb einen Vertrag bis 2025 und folgt auf Florian Kohfeldt.

"Ich bin ein Kind der Bundesliga und die Lust und die Motivation sind sehr groß, mit den Wölfen ein weiteres erfolgreiches Kapitel aufzuschlagen", sagte Kovac über seine neue Herausforderung am Mittellandkanal. Der ehemalige kroatische Nationaltrainer soll den sportlichen Erfolg zurück nach Niedersachsen bringen. Nach der Qualifikation für die Champions League in der Spielzeit 2020/2021 unter Oliver Glasner waren die Wolfsburger zuletzt aus der Spur gekommen.

Das Engagement des ehemaligen Bayern-Spielers Mark van Bommel wurde frühzeitig beendet und unter Nachfolger Kohfeldt hielten sich die Wölfe zwar immer oberhalb der Abstiegsränge, enttäuschten jedoch über weite Strecken der Spielzeit. Der Aufsichtsrat der Wolfsburger hatte dem ehemaligen Bremer für die kommende Saison nicht mehr die Wende zugetraut und gegen den Willen des Sport-Geschäftsführers Jörg Schmadtke die Trennung durchgesetzt.

Kovac bringt Bruder mit

"Es war mir bei der Besetzung des Trainerpostens wichtig, dass wir nicht nur schnell jemanden finden, sondern vor allem auch einen Trainer verpflichten, der den VfL Wolfsburg langfristig entwickeln und nach vorne bringen kann", erklärte Schmadtke nun. "Er steht für eine konsequente sowie erfolgsorientierte Arbeit und ich bin überzeugt, dass die Mannschaft in den kommenden Jahren seine Handschrift tragen wird."

Kovac, der mit dem FC Bayern 2018/2019 das Double und mit Eintracht Frankfurt 2018 den DFB-Pokal gewann, kommt mit seinem zwei Jahre jüngeren Bruder Robert als Co-Trainer an den Mittellandkanal. "Die Vorfreude, gemeinsam mit meinem Trainerteam in Wolfsburg etwas zu bewegen und erfolgreich zu sein, ist sehr groß, die Mannschaft verfügt über enormes Potenzial und die Bedingungen für eine optimale und erfolgreiche Arbeit sind gegeben", sagte der neue Wolfsburg-Trainer.