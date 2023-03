Nur zwei Fußballer haben mehr Länderspieltreffer erzielt als Lionel Messi. Der argentinische Weltmeister tritt dem Klub der 100-maligen Torschützen bei. Er selbst spricht von "Wahnsinn", seine Teamkollegen schauen ihm begeistert zu.

Berauscht vom nächsten Meilenstein seiner unvergleichlichen Karriere, nahm Lionel Messi weitere Großtaten ins Visier. "Was für eine wunderschöne Art, diese Treffen abzurunden", schrieb der Weltstar auf Instagram, "hoffentlich können wir weiterhin viele Momente wie diese miteinander teilen, möge der Wahnsinn niemals enden!!!"

Messi hatte gerade als erst dritter Profi die magische Grenze von 100 Länderspieltoren geknackt. Beim 7:0 gegen den Fußball-Zwerg Curacao im Rahmen der Feierlichkeiten des WM-Triumphs von Katar schraubte der 35-jährige Kapitän seine Bilanz auf 102 Tore für Argentinien hoch. Auf dem Platz reagierte er wie immer: Beim Jubel richtete der "Messias" beide Zeigefinger und den Blick gen Himmel.

Dabei hatte er sich in der Geschichte der Nationalmannschaft "mit der Wucht eines Hurrikans verewigt", wie die Zeitung "La Nacion" ehrfurchtsvoll schrieb. "Seine Zahlen sind hypnotisch", hieß es weiter, für Messi gebe es "keine Grenzen". Das Blatt "Clarin" verneigte sich vor dem "ewigen Idol".

Messi lässt Teamkollegen "lächeln"

In seinem 174. Länderspiel glückte Messi in Santiago del Estero sein schnellster Dreierpack (20., 33., 37.) für die Albiceleste. In der Rekordtorjägerliste liegen nur der Iraner Ali Daei (109 Tore in 149 Länderspielen) und sein ewiger Rivale Cristiano Ronaldo (122/198) vor ihm.

Von Verbandschef Claudio Tapia wurde Messi mit einer übergroßen Plakette geehrt, danach ging es mit Teamkollegen und WM-Pokal auf die nächste Ehrenrunde. "Man kann Messi nicht mit Worten beschreiben", sagte Mitspieler Nicolas Gonzalez, "jedes Mal, wenn er den Ball berührt, bringt er dich zum Lächeln."

Die heimische Presse sezierte genüsslich Messis monumentales Zahlenwerk. Zwei der 102 Tore erzielte er mit dem Kopf, zehn mit rechts und 90 mit dem begnadeten linken Fuß. 24-mal traf er per Elfmeter, zehnmal per Freistoß. Je 13-mal bei der WM und der Copa América, 28-mal in Qualifikationsspielen und 48-mal in Tests. Die meisten Treffer glückten ihm im Jahr des WM-Triumphs 2022 (18), die wenigsten im coronagebeutelten 2020 (1). Am häufigsten traf er links unten (28) und nur zwei Mal halbhoch zentral.

"Ich bin nicht besessen davon, Rekorde zu brechen", hat Messi einmal gesagt. "Was ich will", betonte er, "sind Titel. Ich würde alle Rekorde hergeben für den WM-Pokal und dafür, meine Landsleute glücklich zu machen." Aber auch das hat er ja inzwischen getan.