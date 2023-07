Traum-Einstand in Miami Messi verzaubert neuen Klub in wenigen Minuten

Viel Anlaufzeit braucht Lionel Messi in den USA anscheinend nicht. Der Argentinier steuert in seinem ersten Spiel gleich den Siegtreffer bei. Da kommen Klubeigentümer David Beckham vor Freude fast die Tränen.

Der Zauberfloh versprüht seine Magie im entscheidenden Moment: Lionel Messi hat seinen neuen Klub Inter Miami in der Nachspielzeit mit einem traumhaften Freistoßtor zum 2:1-Sieg gegen den mexikanischen Klub Cruz Azul geschossen. Das Duell ist Teil des Leagues Cup, einem Pokalwettbewerb, an dem US-Teams und mexikanische Vereine teilnehmen. Die ersten drei Mannschaften qualifizieren sich für die mittelamerikanische Champions League.

Der Argentinier war in seinem ersten Einsatz erst in der 54. Minute beim Stand von 1:1 eingewechselt worden. In der 94. Minute legte sich der 36-Jährige rund 20 Meter vor dem Tor in zentraler Position den Ball zurecht. In typischer Messi-Manier schlenzte er den Ball anschließend unhaltbar für den gegnerischen Torhüter in den Winkel.

Beim Spiel im ausverkauften DRV PNK-Stadion in Fort Lauderdale waren auch einige bekannte Gesichter im Publikum, darunter David Beckham, Miteigentümer von Inter Miami, LeBron James, Star der Los Angeles Lakers, und Tennis-Ikone Serena Williams. Vor allem Beckham zeigte sich nach dem entscheidenden Treffer sichtlich gerührt, schien den Tränen nah. Schließlich hatte er den Superstar doch von einem Engagement in den USA überzeugt.

"Großartige Dinge werden passieren. Ich fühle den gleichen Wunsch, den ich schon immer als Wettkämpfer verspürt habe, und möchte gewinnen und Miami helfen, zu wachsen", sagte der 36 Jahre alte Messi in der Vorwoche bei seiner Vorstellung. Inter Miami kriselt in der aktuellen Spielzeit und hat seit elf Spielen nicht mehr gewonnen.

Beckhams Verein hatte daher auf dem Transfermarkt sogar noch nachgelegt und Jordi Alba verpflichtet. Das verkündete der MLS-Klub am Donnerstag. Der 34-Jährige war seit dem 1. Juli vereinslos, stand zuletzt beim FC Barcelona unter Vertrag und unterschrieb in Florida bis 2024 mit einer Option für ein weiteres Jahr. Damit vereint sich in Florida zusammen mit Messi und Sergio Busquets ein Trio aus den glorreichsten Tagen des katalanischen Klubs.