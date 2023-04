Moderatorin Monica Lierhaus berichtet wieder von der Fußball-Nationalmannschaft: Nach langer Pause gibt sie für RTL im Juni ihr DFB-Comeback. Schon an diesem Donnerstag ist sie bei der Übertragung der Europa League im Einsatz. Weitere Projekte folgen.

Die langjährige Sportschau-Moderatorin Monica Lierhaus wird bei ihrem TV-Comeback für RTL auch von der deutschen Fußball-Nationalmannschaft berichten. Der Kölner TV-Sender teilte mit, dass die 52-Jährige im Juni gemeinsam mit Florian König als Reporterin bei einem DFB-Länderspiel im Einsatz sein werde. Bereits zuvor war bekannt geworden, dass Lierhaus die Special Olympics in Berlin (17. bis 25. Juni) für den Sender begleitet. Einsätze bei weiteren Live-Sportereignissen sind geplant.

Bereits am 13. April wird Lierhaus im Vorfeld der Europa-League-Übertragung Bayer Leverkusen gegen Union St. Gilloise in einem Interview erstmals über ihr Comeback sprechen. Bei den Special Olympics in Berlin begleitet Lierhaus, die nach Komplikationen bei der Entfernung eines Aneurysmas im Gehirn im Januar 2009 im künstlichen Koma lag und seitdem mit körperlichen Einschränkungen lebt, für die Nachrichten- und Magazinformate verschiedene Athleten und Athletinnen und übernimmt Sportmoderationen bei "RTL Aktuell".

Lierhaus mit Vorfreude auf Nationalmannschaft

"Ich freue mich wirklich sehr auf die Zusammenarbeit mit RTL - wir realisieren spannende Projekte mit außergewöhnlichen Menschen. Die Verbindung von Sport und Inklusion ist dabei besonders wichtig", sagt Lierhaus: "Die Special Olympics in Berlin sind ein großartiges Event und es ist eine schöne Aufgabe, die Athleten den Menschen näherzubringen und über ihre Leistungen zu berichten. Und natürlich freue ich mich auch besonders wieder auf Ausflüge zum Thema Fußball und die Nationalmannschaft."

Moderatorin Lierhaus startete ihre Karriere mit einem zweijährigen Volontariat bei Sat.1, wo sie später als erste Frau die Fußballsendung "ran" moderierte. Ebenfalls als erste Frau präsentierte Lierhaus beim Pay-TV-Sender Premiere die Bundesliga und Live-Events wie Welt- und Europameisterschaften. In der ARD übernahm sie als erste Frau die "Sportschau". Weitere Stationen: Moderation der Tour de France, der Vierschanzen-Tournee und Olympischer Sommer- und Winterspiele. Bei der Fußball-WM 2014 in Brasilien war Lierhaus als Reporterin für Sky vor Ort. Lierhaus wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Deutschen Fernsehpreis, der Goldenen Kamera, mehreren Herbert Awards und Sport Bild Awards sowie dem Sonderpreis der German Paralympic Media Awards.