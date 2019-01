Neymar soll sich erneut am fünften rechten Mittelfußknochen verletzt haben.

Der Mittelfuß bleibt das Problem von Neymar: Der brasilianische Star von Paris St. Germain hat sich offenbar erneut jenen Knochen gebrochen, der ihn fast die WM 2018 gekostet hätte. Schon wird über einen langen Ausfall spekuliert - auch weil Trainer Thomas Tuchel tief besorgt ist.

Das schwarze Outfit von Thomas Tuchel passte zu seiner Miene, die sich bei den Fragen zu seinem Superstar immer mehr verfinsterte. "Es wird super kompliziert, super schwer. Das ist klar", sagte der Trainer von Paris St. Germain über die Verletzung von Neymar, der offenbar erneut einen Mittelfußbruch erlitten hat: "Aber ich hoffe, ich hoffe noch. Ich verliere nicht den Glauben. Dennoch wird es sehr schwierig - das ist sicher."

PSG-Coach Thomas Tuchel muss vorerst ohne seinen Superstar planen. (Foto: imago/PanoramiC)

Konkret ging es darum, ob der Brasilianer in Diensten des französischen Fußballmeisters im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am 12. Februar beim englischen Rekordchampion Manchester United auflaufen kann. Die Sporttageszeitung "L'Equipe" spekulierte, Neymar könnte gar bis Ende März ausfallen. Sollten die Berichte über die Verletzung zutreffen, wäre das Duell gegen Manchester allerdings das geringste Problem Neymars.

Manuel Neuer als warnendes Beispiel

Falls es sich tatsächlich um dieselbe Fraktur wie im vergangenen Jahr handelt, droht dem 26-Jährigen eine lange Pause. Dann wäre selbst sein Einsatz bei der Südamerika-Meisterschaft im Sommer in seinem Heimatland in Gefahr. Ein warnendes Beispiel ist Manuel Neuer. Der deutsche Nationaltorhüter musste nach seinem dritten Mittelfußbruch acht Monate pausieren - und seit seiner Rückkehr kurz vor der WM 2018 werden immer wieder Fragen nach seiner Form aufgeworfen. Bei Neymar handelt es sich offenbar erneut um einen Bruch des rechten Mittelfußknochens.

Die Zeitung "Le Parisien" berichtet von einem Haarriss. Das brasilianische Internetportal Globesporte schrieb ebenfalls von einer Fraktur. Es sei die gleiche Verletzung wie vor der WM in Russland, jedoch "weniger schwerwiegend". Tuchel wollte die Diagnose zwar "nicht bestätigen". Die Sorge um seinen Starstürmer war dem Deutschen aber anzumerken.

"Wir müssen abwarten"

"Es ist noch zu früh, um über ein Datum für seine Rückkehr zu sprechen. Wir müssen abwarten", sagte er nach dem 4:1 in der Liga gegen Stade Rennes: "Die Ärzte haben mir gesagt, dass wir eine Woche warten müssen, um zu sehen, wie die Behandlung anschlägt. Das ist der Stand der Dinge." Ob die Verletzung einen erneuten Eingriff erforderlich macht, soll auch Rodrigo Lasmar entscheiden. Der Arzt der brasilianischen Nationalmannschaft, der Neymar am 3. März 2018 operiert hatte, wird zu Untersuchungen in Paris erwartet.

Am Sonntag erhielt Neymar bereits Besuch von Nationaltrainer Tite, der auf Stippvisite in Europa ist. Neymar musste am Mittwoch im Pokalspiel gegen Racing Straßburg (2:0) angeschlagen ausgewechselt werden - als Folge mehrerer harter Aktionen seiner Gegenspieler. Erste Untersuchungen nach dem Spiel hatten eine "neuerliche schmerzhafte Läsion des fünften rechten Mittelfußknochens" ergeben.