Um seine Unschuld zu beteuern, veröffentlicht Fußballstar Neymar seinen Whatsapp-Verlauf mit dem Model, das ihm Vergewaltigung vorwirft - inklusive expliziter Fotos. Weil das in Brasilien eine Straftat ist, muss er vor der Polizei aussagen. Derweil taucht ein Video aus der vermeintlichen Tatnacht auf.

Der einer Vergewaltigung beschuldigte brasilianische Fußballstar Neymar ist in seiner Heimat von der Polizei befragt worden. Bei dem Termin in einem Polizeirevier in Rio de Janeiro musste der brasilianische Nationalspieler sich am Donnerstag dazu äußern, dass er Textnachrichten und intime Fotos seines mutmaßlichen Opfers veröffentlicht hatte.

Der teuerste Fußballer der Welt hatte die Vergewaltigungsvorwürfe der Brasilianerin am Wochenende in einem Instagram-Video zurückgewiesen. Zu seiner Entlastung zeigte der 27-Jährige eine lange Abfolge von Whatsapp-Nachrichten, die er mit der Frau ausgetauscht hatte, darunter auch intime Fotos der jungen Brasilianerin. Die Nachrichten sollten zeigen, dass die Frau auch noch nach der angeblichen Tat freundschaftliche Nachrichten mit ihm austauschte. Die Verbreitung solcher Fotos ohne Einwilligung ist in Brasilien jedoch eine Straftat und kann mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft werden.

Neymar, der sich am Mittwoch bei einem Freundschaftsspiel der brasilianischen Nationalmannschaft gegen Katar eine Fußverletzung zugezogen hatte, ging auf Krücken oder saß im Rollstuhl. Die Befragung dauerte laut dem Nachrichtenportal G1 etwa eine Stunde und 40 Minuten. Anschließend bedankte Neymar sich für Unterstützungsbekundungen. Fragen wartender Journalisten beantwortete er nicht. Seine Anwältin sagte aber: "Wir sind vollkommen überzeugt, dass wir die Unschuld meines Mandanten beweisen werden."

"Sie provoziert ihn"

Unterdessen veröffentlichte der Sender "TV Record" ein Video, das Neymar und das angebliche Opfer in ihrer gemeinsamen Nacht zeigen soll. Darin ist zu sehen, wie die Frau in Richtung von Neymar schlägt, der sich daraufhin aus dem Bett erhebt. Beide Personen verschwinden dann aus dem Bild. Ihre Gesichter sind in dem Video nicht klar zu erkennen, Neymars Vater bestätigte aber, dass es sich um Neymar und das Model handelt: "Wir kennen das Video. Es beweist nur, dass Neymar geschlagen wurde. Sie provoziert ihn, um zu sehen, ob er zurückschlägt."

Die Brasilianerin wirft dem Stürmerstar des französischen Meisters Paris Saint-Germain vor, sie Mitte Mai in einem Hotel in der französischen Hauptstadt vergewaltigt zu haben. Sie war zu einem Treffen mit Neymar nach Paris geflogen, wollte dann aber nach eigenen Angaben nicht mit dem Fußballer schlafen, weil er keine Kondome dabei hatte. Ihre Vorwürfe bekräftigte sie in einem am Mittwoch teilweise ausgestrahlten Fernsehinterview.

Neymar hat die Vorwürfe zurückgewiesen und von einer "Falle" gesprochen, in die er gelockt worden sei. Neymars Vater erklärte, sein Sohn sei das Opfer eines Erpressungsversuchs. Der Nationalspieler war 2017 für die Rekordsumme von 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain gewechselt und ist einer der bekanntesten Fußballer der Welt.