Trotz Weltfußballer Ronaldo: Niederlande demütigen den Europameister

Geheimfavorit Portugal ist noch nicht in WM-Form. Der Europameister verliert gegen die Niederlande - deutlich. Auch Weltfußballer Ronaldo kann die Pleite gegen den Nicht-WM-Teilnehmer nicht verhindern.

Fußball-Europameister Portugal hat knapp zwölf Wochen vor der Weltmeisterschaft in Russland einen Rückschlag hinnehmen müssen. Das Team um Superstar Cristiano Ronaldo verlor ein Testspiel in Genf gegen die nicht für die WM qualifizierten Niederländer 0:3 (0:3).

Bereits bis zur Halbzeitpause hatte das Team von Trainer Fernando Santos drei Gegentore kassiert. Für die stark aufspielenden Niederlande trafen Memphis Depay (11. Minute), Ryan Babel (32.) und Virgil van Dijk (45.+2) vor dem Seitenwechsel. Im zweiten Durchgang sah Portugals Defensivspieler Joao Cancelo die Gelb-Rote Karte (61.).

Für Oranje geht's aufwärts

Olympique-Lyon-Profi Depay erzielte die frühe Führung, nachdem er mit einem verunglückten Schussversuch von Donny van de Beek angespielt wurde. Der Ex-Hoffenheimer Babel per Kopf und Verteidiger van Dijk vom FC Liverpool trafen danach für die Mannschaft von Bondscoach Ronald Koeman, der den WM-Dritten von 2014 nach der verpassten Qualifikation Anfang Februar übernommen hatte.

Für Koeman war es der erste Sieg mit dem Oranje-Team, das am Freitag noch 0:1 gegen England verlor. Portugal hatte hingegen in seiner ersten Testpartie des Länderspielfensters mit 2:1 gegen Ägypten gewonnen. Ronaldo traf dabei zweimal in der Nachspielzeit, diesmal wurde er in der 68. Minute ausgewechselt. Bis zur WM muss sich seine Mannschaft, die bei der EM 2016 in Frankreich den Titel geholt hatte, noch kräftig steigern. In der Gruppenphase trifft Portugal auf Marokko, Iran und Spanien.

Quelle: n-tv.de