Die Sorge um Sergio Rico ist weiterhin groß. Der Torhüter von Paris St. Germain befindet sich nach seinem schweren Reitunfall wieder im Koma. Seine Frau erklärt, er musste erneut sediert werden.

Der Zustand des Ende Mai bei einem Reitunfall schwer verletzten Fußball-Torwarts Sergio Rico ist weiterhin ernst. Er liegt wieder im Koma. Der 29 Jahre alte Spanier von Paris St. Germain sei von den behandelnden Ärzten erneut sediert worden, erklärte Ehefrau Alba Siva nach einem Besuch im Krankenhaus Virgen del Rocío in Sevilla.

Rico war zuvor einige Tage bei Bewusstsein gewesen. Es gebe gute und schlechte Tage, sagte die Frau vor Journalisten. "Er ist stabil, wir bleiben positiv", betonte sie. Die Klinik teilte laut "L'Équipe" mit, dass Rico auf dem Weg der Besserung gewesen sei, nach Beendigung der Sedierung sei er aber wieder ins Koma gefallen. Das habe eine erneute Sedierung nötig gemacht. Dies bedeutet, dass die Funktionen des zentralen Nervensystems durch Beruhigungs- sowie Schmerzmittel gedämpft werden, der Patient befindet sich damit in einer Art Dämmerungszustand, in dem sich der Körper besser erholen soll.

PSG-Mitspieler gedenken Rico

Der frühere spanische Nationaltorwart, der auch für den FC Sevilla, den FC Fulham und den RCD Mallorca im Tor stand, liegt seit zwei Wochen auf der Intensivstation. Rico erlitt am 28. Mai einen Reitunfall. Nach Angaben der Familie stürzte er, weil das Pferd durchging. Rico sei bei dem Unfall am Boden vom Tier am Kopf getreten und dabei schwer verletzt worden, hieß es.

Zwei Tage nach dem Unfall hatte Alba Siva ein Hochzeitsbild bei Instagram gepostet und geschrieben: "Lass mich nicht allein, meine Liebe, denn ich schwöre, ich kann nicht, ich weiß nicht, wie ich ohne dich leben soll. Wir warten auf dich, wir lieben dich so sehr." Ricos Pariser Teamkollegen hatten beim letzten Spiel der Saison gegen Clermont Foot Aufwärmshirts mit seinem Namen getragen. Superstar Kylian Mbappé hatte sein Tor mit einem Trikot des Torwarts in den Händen gefeiert.

Rico ist seit 2020 Teil des Teams, in der gerade abgelaufenen Saison war er aber nicht zum Einsatz gekommen. Stammtorhüter von PSG ist der italienische Nationalkeeper Gianluigi Donnarumma.