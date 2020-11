Max Kruse ist gnadenlos vom Elfmeterpunkt und verewigt sich in den Geschichtsbüchern der Bundesliga. Da steht der 1. FSV Mainz 05 schon drin - und verlängert dank seiner unglaublichen Sicherheit bei Strafstößen eine bittere Serie des FC Schalke 04.

Ex-Nationalspieler Max Kruse hat einen Rekord in der Fußball-Bundesliga eingestellt. Der 32 Jahre alte Neuzugang des 1. FC Union Berlin verwandelte im Heimspiel der Eisernen im Stadion An der Alten Försterei gegen Rückkehrer Arminia Bielefeld auch seinen 16. Elfmeter in der Fußball-Bundesliga - Fehlschüsse Fehlanzeige. Er zog damit mit Jochen Abel gleich, der Ende der 1970er- und Anfang der 1980er-Jahre 16 Elfmeter in der Bundesliga für den VfL Bochum und den FC Schalke 04 verwandelt hatte.

Während Kruse nur einmal traf, durften in Mainz gleich zwei Schützen des 1. FSV Mainz 05 gegen den FC Schalke vom Punkt antreten - und verwandelten jeweils. Natürlich, möchte man sagen. Der letzte verschossene Strafstoß der Rheinhessen datiert vom 7. April 2013, als Adam Szalai bei der 1:2-Niederlage beim 1. FC Nürnberg scheiterte. Inklusive der beiden Treffer gegen Schalke - Daniel Brosinski und Jean-Philippe Mateta trafen - waren nun die letzten 28 Strafstöße drin. Bundesligarekord. Schon im Oktober 2019 hatte Brosinski die Bestmarke an den Mainzer Bruchweg geholt, als er zum 2:1 beim SC Paderborn verwandelte. Damit überboten die Mainzer den alten Rekord des VfL Bochum, die zwischen Januar 1978 und Oktober 1982 Insgesamt 24 Elfmeter in Serie verwandelt hatten.

Brosinski, der am Samstag den zweiten Elfmeter an Mateta abtrat, ist als erfolgreichster Mainzer Schütze allerdings noch weit von Kruses Zahlen entfernt: Der Verteidiger erzielte bisher "nur" acht Tore vom Elfmeterpunkt, seine Quote ist allerdings genauso tadellos wie die des Berliners. Mit seinem Treffer trug er immerhin zum Erhalt von gleich drei Serien bei: Er selbst und sein Klub behalten ihre gewaltige Quote - und der FC Schalke wartet nach dem 2:2 nun seit 23 Spielen auf einen Sieg.