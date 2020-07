Beim FSV Mainz 05 konnte sich Ronaël Pierre-Gabriel bislang nicht durchsetzen. Um wieder mehr Spielpraxis zu bekommen, lässt sich der ehemalige U21-Nationalspieler Frankreichs in seine Heimat, zum Klub Stade Brest, verleihen. In der Stadt wird der 22-Jährige allerdings alles andere als herzlich empfangen.

Brutaler Empfang für Ronaël Pierre-Gabriel: Der von Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 an Stade Brest ausgeliehene Rechtsverteidiger wird in seiner neuen Heimat von Unbekannten überfallen und verprügelt. Die Täter zünden zudem das Auto des 22-Jährigen an. Wie sein französischer Klub mitteilt, sei Pierre-Gabriel bei der Attacke verletzt worden. Wie schwer, dazu wurden keine Angaben gemacht. Wie unter anderem die "Bild"-Zeitung berichtet, sei es dem Franzosen aber gelungen, irgendwann wegzurennen.

Die Hintergründe der Tat, die sich bereits am Montag ereignet hatte, sind noch unklar. Laut "Bild" sei der 22-Jährige offenbar in einem Problemviertel der Hafenstadt im Nordosten des Landes unterwegs gewesen. Der Fußballer selbst hat sich bislang noch nicht zu dem brutalen Vorfall geäußert. "Es ist bedauerlich, dass dies einem Jungen geschehen ist, der erst seit zwei Wochen im Finistère ist und mit niemanden Probleme hatte", hieß es in einem Brest-Statement. Der Klub verurteilte den Übergriff "aufs Schärfste".

"Wir sind in Gedanken bei Ronaël"

Der Mainzer Sportvorstand Rouven Schröder äußerte sich derweil ebenfalls zu der Attacke. Via Twitter teilte er mit: "Wir haben von dem Überfall erfahren, stehen natürlich mit Ronaël im Austausch. Aktuell laufen die Ermittlungen, deshalb können wir die Sache nicht en detail kommentieren. Wir sind jedoch in Gedanken bei Ronaël, der Gott sei Dank keine schweren Verletzungen davongetragen und hoffen, dass sie die Übeltäter finden und für ihre perfide Tat zur Rechenschaft ziehen."

Pierre-Gabriel, der einmal für die französische U21-Nationalmannschaft auflief, war erst im vergangenen Sommer von der AS Monaco für 5,5 Millionen Euro nach Mainz gewechselt. In seinem ersten Jahr kam er lediglich auf acht Einsätze in der Bundesliga. Nach dem 25. Spieltag stand er dann auch gar nicht mehr im Kader des FSV. In Brest soll er nun Spielpraxis sammeln. Die Leihe endet geplant zum 30. Juni 2021.