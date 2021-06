"Was für eine Schande"

Bei Antalyaspor geht die Zeit von Lukas Podolski zu Ende. Zum Abschied schreibt der türkische Verein ein paar Worte auf Twitter. Der 35-Jährige ärgert sich maßlos darüber und lässt seinem Unmut freien Lauf.

Lukas Podolski hat den türkischen Fußball-Erstligisten Antalyaspor mit einiger Verbitterung verlassen. Weil der Klub sich nur via Twitter von dem früheren Fußball-Nationalspieler verabschiedete, reagiert Podolski verärgert. "Jeder Spieler, der für Antalyaspor gespielt hat, sollte einen Abschied bekommen, der seinem Namen würdig ist. Ich erwartete, dass sich unsere leitenden Angestellten bei mir persönlich bedanken und nicht über soziale Medien. Was für eine Schande", schrieb Podolski auf türkisch bei Twitter und fügte drei gesenkte Daumen an.

Podolskis Vertrag bei Antalya war zum Saisonende ausgelaufen, der 35-Jährige hatte seit Januar 2020 für den Klub gespielt. Antalya hatte am Donnerstag den knappen Satz "Wir danken unserem Spieler Lukas Podolski für seinen Einsatz und wünschen ihm viel Erfolg in seinem neuen Leben" getwittert.

Zwei Wochen zuvor hatte Podolski mit dem Verein eine Überraschung verpasst und das türkische Pokalfinale verloren. Das Team des früheren Weltmeisters, der 2016 mit Galatasaray Istanbul den Pokal gewann, unterlag im Finale gegen Meister Besiktas Istanbul mit 0:2 (0:2). Für den Hauptstadtclub war es der zehnte Pokalsieg und das dritte Double.

Podolski ließ zuletzt immer wieder offen, wie es nach Antalyaspor für ihn weitergeht. Bevor er in die Türkei wechselte, hatte er nach seinen Bundesliga-Stationen beim 1. FC Köln und dem FC Bayern München bereits in England, Italien und Japan gespielt.