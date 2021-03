Nicht komfortabel, aber erfolgreich: In einem engen Spiel siegt RB Leipzig gegen Arminia Bielefeld zum Auftakt des 26. Spieltags in der Fußball-Bundesliga. Damit verkürzen die Sachen den Rückstand auf Tabellenführer Bayern München vorerst auf ein einziges Pünktchen.

RB Leipzig hält den Meisterkampf der Fußball-Bundesliga spannend. Die Titeljäger von Trainer Julian Nagelsmann mühten sich bei der Generalprobe für den Showdown mit Bayern München zu einem 1:0 (0:0) bei Arminia Bielefeld, der Rückstand auf den Rekordmeister schrumpfte so zumindest bis Samstag auf einen Punkt.

Marcel Sabitzer (46.) erzielte eine Woche nach dem Dämpfer gegen Eintracht Frankfurt (1:1) mit seinem 50. RB-Treffer das Tor für die Sachsen, die nach der Länderspielpause am 3. April (18.30 Uhr/Sky und im Liveticker auf ntv.de) den Tabellenführer aus München zum Gipfeltreffen empfangen. Bielefeld wurde für großen Kampf nicht belohnt. "Wir hätten das Spiel früher entscheiden können, haben es unnötig spannend gemacht, aber über 90 Minuten verdient gewonnen", sagte RB-Sportdirektor Markus Krösche bei DAZN: "Wir haben unsere Aufgabe erfüllt. Jetzt gucken wir mal, was die Bayern machen."

Arminias Arne Maier analysierte "ein sehr laufintensives" Spiel. "Jeder Spieler hat versucht, alles zu geben." Der Aufsteiger aus Ostwestfalen kassierte fünf Tage nach dem befreienden 2:1 bei Bayer Leverkusen wieder einen Rückschlag, auch wenn dieser nicht allzu überraschend kam. Die Mannschaft von Trainer Frank Kramer könnte nach dem 26. Spieltag wieder auf einen Abstiegsplatz abrutschen.

"Wenn wir noch einmal verlieren, sind die Bayern weg" - Nagelsmanns mahnende Worte vor dem Spiel hatten seine Mannschaft augenscheinlich erreicht, die Leipziger machten sofort Druck. Kevin Kampl, der nach seiner fünften Gelben Karte gegen die Bayern fehlen wird, agierte vor der RB-Dreierkette als Ballverteiler, Arminia stand insgesamt aber dicht gestaffelt und betrieb großen läuferischen Aufwand.

RB verpasst die Vorentscheidung

Chancen gab es dennoch: Der spanische Nationalspieler Dani Olmo kam in der Anfangsphase vor Stefan Ortega zum Abschluss, verzog aber (4.). Kurz darauf musste der einmal mehr überzeugende Arminia-Keeper erstmals beim Abschluss von Emil Forsberg (12.) eingreifen. Bielefeld befreite sich nur kurzzeitig aus den langen Ballbesitzphasen der Gäste und setzte selbst vorsichtige Akzente, gefährlich wurden diese aber nicht. Die schnellen RB-Profis fanden auf der Gegenseite wiederum nur wenig Räume, für die Gäste entwickelte sich ein wahres Geduldsspiel.

Die Versuche von Marcel Halstenberg (30.) und Tyler Adams (40.) waren zu unpräzise, Christopher Nkunku machte bei seinem Abschluss aus spitzem Winkel dann eigentlich alles richtig, doch Ortega lenkte den Ball mit einem starken Reflex an die Latte (43.). Hinten ließ Leipzig, die beste Defensive der Liga, zunächst nicht mehr als einen abgeblockten Abschluss des Japaners Ritsu Doan (41.) zu. Sabitzers Tor aus kurzer Distanz nach starker Vorarbeit von Olmo gab den Gästen kurz nach Wiederanpfiff dann Sicherheit. Die Leipziger, die in dieser Saison nicht nur in der Bundesliga, sondern auch im DFB-Pokal dem ersten großen Titel ihrer Vereinsgeschichte hinterherjagen, drängten sofort auf ihr zweites Tor.

Die zunehmend müden Bielefelder lauerten auf Konter, Kapitän Fabian Klos schenkte einen solchen fahrlässig her (56.). Auf zunehmend schlechterem Rasen auf der Alm blieb es erfrischend spannend, beim Distanzschuss von Amadou Haidara (64.) fehlten RB nur wenige Zentimeter für die Vorentscheidung. Zwölf Minuten später blieb auch der eingewechselte Hwang Hee-chan erfolglos.